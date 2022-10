Pergolini apuntó contra Gorosito en la previa de Gimnasia vs. Boca: "No te hagas el boludo"

Mario Pergolini opinó sobre el partido entre Gimnasia y Boca Juniors por la Liga Profesional en su programa de Vorterix y apuntó contra Néstor "Pipo" Gorosito.

Mario Pergolini apuntó contra Néstor Gorosito en la previa de Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Boca Juniors, correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol que está pendiente. Dicho cotejo se llevará a cabo este jueves 20 de octubre desde las 15:00 en cancha del "Lobo" y el ex directivo del "Xeneize" aprovechó la ocasión para atacar a "Pipo". Es que el encuentro será trascendental para la definición del campeonato del próximo domingo.

Al margen del resultado de este duelo, el elenco "Azul y Oro" recibirá a Independiente en la última jornada con la oportunidad de ser el único líder del certamen si consigue un triunfo ante los de Gorosito. Racing Club, por otro lado, es el puntero con un partido menos y será local ante River Plate en el "Cilindro". Los dichos de Pergolini se centraron solamente en el entrenador del "Tripero" de cara a lo que será el enfrentamiento ante los de Hugo Ibarra.

Durante el ciclo radial Maldición, va a ser un día hermoso, el conductor lanzó un picante dardo para "Pipo" Gorosito: "No te hagas el boludo, no tenés nada que hacer Gorosito, ya está. Gimnasia no sale campeón, es como la gravedad que existe.. Ya está. Hay cosas que pasan. Una de las cosas que pasa es que Gimnasia no sale campeón. ¿Por qué? No sé, es como la cosa loca de la clorofila, no la entiendo. Es lo mismo".

Es que el "Lobo" de La Plata ya no tiene chances matemáticas de quedarse con la Liga Profesional por estar a nueve unidades de la "Academia" con sólo seis en juego. Igualmente, también está en juego la clasificación a la Copa Libertadores de América, por lo que el cotejo es más que importante para el "Lobo" platense. Es que el "Tripero" comparte el cuarto lugar con Huracán con 65 puntos, uno por encima de Argentinos Juniors, dos sobre Tigre y tres arriba de Defensa y Justicia y Newell's.

Riquelme habló con los jugadores en la previa del partido con Gimnasia

En la previa de un partido importante para Boca frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme tomó una fuerte decisión en la previa del encuentro clave ante el Lobo de La Plata. La situación ocurrió después de la práctica junto a Hugo Ibarra.

El conjunto Xeneize se juega una parada muy difícil frente al Lobo platense luego de lo que significó la derrota en la última jornada ante Newell's en Rosario por 2-0. En este punto, vale decir que Boca está cerca de conseguir un nuevo título y así fue que Riquelme mantuvo una charla con el plantel. El mejor jugador de la historia de Boca habló con referentes y también dejó un mensaje claro para todos. Según se conoció, el mensaje es: "apoyo total"