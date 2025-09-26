Partidos del Torneo Clausura: se conoció el cronograma de la fecha 11 y 12 del campeonato

El fútbol argentino no da respiro y ya se prepara para la etapa decisiva del Torneo Clausura. La Liga Profesional anunció las fechas y horarios de las jornadas 11 y 12, que prometen encuentros cargados de emoción y rivalidades históricas.

La fecha 11 arranca el viernes 3 de octubre y se extenderá hasta el lunes 6, mientras que la siguiente comenzará el viernes 10 y concluirá el sábado 13. Los fanáticos ya palpitan partidos clave como el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, el choque entre Boca y Newell’s, y el enfrentamiento de Rosario Central contra River, todos programados para la fecha 11.

Por su parte, la jornada 12 trae el clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, un duelo que también generó gran expectativa. Sin embargo, la particularidad de este calendario es que se disputará en medio de la Fecha FIFA, lo que hará que varios equipos puedan perder a sus figuras por convocatorias a sus selecciones nacionales.

Calendario completo de la fecha 11

Viernes 3 de octubre: Tigre vs Defensa y Justicia (19:00), Unión vs Aldosivi (21:15), Argentinos Juniors vs Central Córdoba (21:15).

Sábado 4: Sarmiento vs Gimnasia (14:30), San Martín de San Juan vs Instituto (16:45), Atlético Tucumán vs Platense (19:00), Huracán vs Banfield (19:00), Lanús vs San Lorenzo (21:15).

Domingo 5: Godoy Cruz vs Independiente (14:30), Estudiantes vs Barracas Central (16:30), Talleres vs Belgrano (16:45), Boca vs Newell’s (19:00), Rosario Central vs River (21:15).

Lunes 6: Deportivo Riestra vs Vélez (19:00), Racing vs Independiente Rivadavia (21:00).

Y para la fecha 12:

Viernes 10 de octubre: San Lorenzo vs San Martín de San Juan (14:30), Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors (16:15), Central Córdoba vs Unión (16:45), Newell’s vs Tigre (18:30).

Sábado 11: Barracas Central vs Boca (14:30), Gimnasia vs Talleres (16:45), Banfield vs Racing (19:00), Belgrano vs Estudiantes (21:15), Vélez vs Rosario Central (21:15).

Domingo 12: Aldosivi vs Huracán (14:30), Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz (16:45), Instituto vs Atlético Tucumán (16:45), River vs Sarmiento (19:15), Independiente vs Lanús (21:15).

Lunes 13: Platense vs Deportivo Riestra (18:30).

Estos partidos serán decisivos para las aspiraciones de los equipos en la tabla y prometen un espectáculo intenso, incluso con la baja de algunos futbolistas que deberán sumarse a sus selecciones por la Fecha FIFA. Los hinchas estarán atentos a cada jornada para seguir de cerca el desarrollo del torneo y apoyar a sus equipos favoritos en esta recta final.