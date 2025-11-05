Partidos del miércoles 5 de noviembre: Manchester City vs Borussia Dortmund y el resto de la Champions League

La jornada del miércoles 5 de noviembre promete emociones fuertes con la gran final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que se disputará en el estadio de Instituto de Córdoba. Este encuentro histórico marcará el debut absoluto de ambos equipos en una definición de este torneo, con el premio adicional de un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, busca su primera estrella tras eliminar al mismísimo River Plate en semifinales. El equipo de Alfredo Berti llega a la definición después de una campaña inolvidable, venciendo por penales al Millonario y soñando con levantar por primera vez un trofeo nacional en sus 113 años de historia. Por su parte, Argentinos Juniors demostró un gran nivel durante todo el torneo, sin necesitar de los penales en ninguna instancia y dejando en el camino a Belgrano de Córdoba en la semifinal.

En el panorama internacional, la UEFA Champions League presenta una cuarta jornada de la fase de liga con encuentros de altísimo nivel. Manchester City recibe al Borussia Dortmund en el Etihad Stadium, en un duelo entre dos equipos que están igualados en puntos y buscan consolidar su clasificación temprana. El enfrentamiento pone en escena la precisión táctica de Pep Guardiola ante la velocidad y el juego de transición del Dortmund, con Erling Haaland enfrentando nuevamente a su ex club.

El FC Barcelona, en "modo supervivencia" por las múltiples bajas, visitará al Brujas en Bélgica con la misión de asentarse en la lucha por el billete directo a octavos de final. Los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un momento sólido con nueve goles en sus últimos tres compromisos, y cuentan con la emergente figura de Fermín López, quien ha participado directamente en seis goles durante los últimos tres partidos. Otro partido que acapara la atención es Ajax vs Galatasaray, donde el conjunto turco busca su tercera victoria consecutiva en Champions League, algo que no logra desde la campaña 2012-13. Victor Osimhen se ha convertido en el símbolo de la resurgencia del Galatasaray, con una racha de siete partidos europeos consecutivos anotando goles, estableciendo un nuevo récord del club. Finalmente, Benfica y Bayer Leverkusen se enfrentan en Lisboa con ambos equipos desesperados por sumar su primera victoria en la competición, en un duelo entre dos conjuntos que han tenido un inicio decepcionante en Europa pese a sus buenos rendimientos domésticos.

Horarios de partidos del miércoles 5 de noviembre

Copa Argentina - Final

21:10 - Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors (TyC Sports)

Champions League