Partidos de hoy viernes 24 de octubre: River vs Independiente Rivadavia, Premier League y la MLS de Messi

El viernes 24 de octubre ofrece una jornada de recuperación y definiciones clave en el fútbol argentino, con un fin de semana que viene marcado por las elecciones legislativas nacionales del domingo 26, razón por la cual no habrá fecha regular de la Liga Profesional. Sin embargo, la jornada compensará con partidos postergados y una semifinal trascendental de Copa Argentina que puede acercar a River a una nueva final.

La gran atracción de la noche será el cruce entre River e Independiente Rivadavia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por las semifinales de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo buscará clasificar a la final del certamen doméstico tras eliminar a Racing en cuartos de final. Para el equipo millonario, este torneo representa una chance de redención tras su eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, y además un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en caso de consagrarse campeón.

Independiente Rivadavia, por su parte, llega a esta instancia con un camino heroico que incluyó eliminaciones a rivales como Tigre y Platense, buscando escribir la página más importante de su historia reciente. El conjunto mendocino atraviesa una situación complicada en el plano liguero, ubicándose cerca de las posiciones de descenso, pero en la Copa Argentina ha demostrado capacidad competitiva que lo llevó hasta esta instancia inédita para la institución.

Además de la semifinal copera, la jornada incluirá dos partidos de recuperación de la Liga Profesional. Sarmiento recibirá a Rosario Central para completar los segundos 45 minutos del encuentro que fue suspendido a fines de agosto en Junín. El partido tuvo que interrumpirse en el entretiempo debido a las intensas lluvias que anegaron el campo de juego, con el marcador igualado 0-0. El Canalla rosarino, que lidera la tabla anual y sueña con la clasificación a la próxima Copa Libertadores, intentará sumar de visitante ante un Sarmiento que necesita puntos para alejarse de la zona de peligro.

Por otra parte, Independiente recibirá a Platense en Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que debió postergarse en agosto. El partido fue suspendido tras los graves incidentes ocurridos durante el enfrentamiento entre el Rojo y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros y con un presente irregular que lo ubica último en la Zona B del Clausura, buscará sumar sus primeros tres puntos en el torneo ante un Platense que también necesita mejorar su posición en la tabla.

En el plano internacional, la jornada tendrá un condimento especial para los fanáticos argentinos con el inicio de los playoffs de la MLS. Lionel Messi conducirá a Inter Miami en su serie de primera ronda ante Nashville SC, tras haber conquistado la Bota de Oro de la MLS con 29 goles en apenas 28 partidos de la temporada regular. El rosarino llega en un momento excepcional de forma, habiendo anotado un triplete en la última jornada de la fase regular justamente contra Nashville, el mismo rival que enfrentará en esta serie al mejor de tres encuentros.

Inter Miami confirmó además que Messi renovó su contrato hasta 2028, enviando un mensaje de continuidad y ambición de cara al futuro. El equipo dirigido por Javier Mascherano buscará superar la decepción del año anterior, cuando cayeron eliminados en primera ronda siendo el mejor equipo de la temporada regular. La serie ante Nashville representa la primera prueba de fuego para un plantel que aspira a conquistar su primera MLS Cup.

Horarios de partidos del viernes 24 de octubre

Liga Profesional Argentina

16:00 - Sarmiento vs Rosario Central (segundo tiempo del partido suspendido)

- Sarmiento vs Rosario Central (segundo tiempo del partido suspendido) 18:00 - Independiente vs Platense (partido postergado fecha 6)

Copa Argentina

22:10 - Independiente Rivadavia vs River Plate (Semifinal - Estadio Mario Alberto Kempes)

MLS

21:00 - Inter Miami vs Nashville SC (Playoffs - Ronda 1, Juego 1)

Premier League

16:00 - Leeds United vs West Ham United

LaLiga

16:00 - Real Sociedad vs Sevilla FC

Serie A

15:45 - AC Milan vs Pisa

Ligue 1

15:45 - Paris FC vs Nantes

Bundesliga