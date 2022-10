No va nadie: la insólita lista de convocados de River ante Racing

River Plate, con Marcelo Gallardo a la cabeza, presentó una insólita lista de convocados para el partido contra Racing por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

River Plate presentó una insólita lista de convocados para el partido ante Racing Club por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Para el encuentro que se llevará a cabo en el "Cilindro", Marcelo Gallardo dispuso una nómina bastante reducida con respecto a las que habitualmente utilizó a lo largo de todo el campeonato. Cabe destacar, que en este encuentro la "Academia" tendrá que sumar de a tres y esperar que Boca no gane para ser campeón.

La definición del torneo será apasionante por los dos cotejos que se llevarán a cabo de manera simultánea a partir de las 17:00. Los de Avellaneda recibirán al "Millonario" y el "Xeneize" hará lo propio ante Independiente en La Bombonera. En el caso de que los de Hugo "Negro" Ibarra ganen se asegurarán el trofeo, pero si empatan o pierden le darán la chance a los de Fernando Gago para arrebatárselo venciendo a los de Núñez, que no la tendrán fácil con tantas bajas.

El "Muñeco" no contará con varios futbolistas de su plantel para este compromiso. Es el caso de Nicolás De La Cruz y Juan Fernando Quintero como los más importantes, quienes no estarán por distintos motivos. El uruguayo se guardará para llegar de la mejor manera para el Mundial de Qatar 2022, mientras que el colombiano cumplirá la primera de tres fechas de suspensión por la agresión a un árbitro en el duelo ante Rosario Central.

Por otro lado, los defensores David Martínez y Elías Gómez sufrieron molestias físicas (de poca gravedad) y tampoco estarán ante Racing. Emanuel Mammana y Santiago Simón tuvieron un esguince de tobillo y Bruno Zuculini será otra de las bajas por un desgarro. Ante todo esto, Marcelo Gallardo tomó la decisión de no convocar a jugadores de la Reserva o inferiores como lo hizo a lo largo de su ciclo y se quedó con los disponibles.

Los convocados por Marcelo Gallardo para el duelo ante Racing

Arqueros:

Franco Armani

Ezequiel Centurión

Defensores:

Jonathan Maidana

Javier Pinola

Leandro González Pirez

Paulo Díaz

Jonathan Herrera

Milton Casco

Mediocampistas:

Enzo Pérez

Agustín Palavecino

José Paradela

Tomás Pochettino

Delanteros:

Pablo Solari

Esequiel Barco

Matías Suárez

Lucas Beltrán

Miguel Borja

Gago se fastidió tras el triunfo de Racing en Lanús

Apenas consumada la victoria de Racing por 1-0 en la cancha de Lanús con el gol de Enzo Copetti, Fernando Gago se presentó para brindar la conferencia de prensa habitual en la sala del Estadio Néstor Díaz Pérez. Todo marchaba con normalidad allí hasta que llegó una pregunta por parte del periodista Lautaro Salucho que fastidió al entrenador de "La Academia".

"¿Qué les pasa a ustedes como futbolistas, exfutbolistas y técnicos? ¿Qué les pasa con esto que se habla?", preguntó el hombre de TyC. Visiblemente molesto por la consulta, "Pintita" fue crudo con su reacción: "Me parece una falta de respeto a la profesión que se hable de situaciones así". El exjugador del "Xeneize" profundizó al respecto: "No las escuché, pero me parece una falta de respeto alguien que diga eso sobre un futbolista que va a jugar un partido".