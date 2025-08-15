Murió Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos de Boca, River y la Selección Argentina

Luto en el fútbol argentino: murió un histórico descubridor de talentos

El fútbol argentino está de luto por la muerte de un histórico y reconocido formador de talentos que murió este jueves 14 de agosto. A lo largo de los años, el descubridor de cracks tales como Leandro Paredes o Alexis Mac Allister logró que varios jugadores lleguen a Primera División para vestir los colores tanto de Boca Juniors como de River Plate, pero también a la Selección Argentina para luego ser campeones del mundo. Su nombre era Ramón Maddoni y en las últimas horas se conoció la triste noticia de su deceso.

La misma fue confirmada por el Club Parque a través de sus redes sociales con un triste comunicado en el que también incluyeron algunas imágenes suyas. Entre ellas hubo una que no pasó desapercibida y fue la compartida con Carlos Tevez cuando el "Apache" era una joven estrella del "Xeneize". También ayudó a alcanzar la máxima categoría en nuestro país a futbolistas de la talla de Juan Román Riquelme, Fernando Gago y Juan Pablo Sorín, entre otros.

Murió Ramón Maddoni, histórico captador de cracks del fútbol argentino

"Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está sólo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses", escribieron desde las redes sociales del Club Social Parque.

La story compartida por Leandro Paredes para despedir a Ramón Maddoni

El mensaje de Juan Pablo Sorín por la muerte de Ramón Maddoni

Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia.

Fuiste y serás mucho + q un entrenador, un formador, un maestro.

“Te quiero mucho” me decías al oído desde chico después de una victoria más en Parque donde ya habías gritado “toca pa atrás nene” cuando alguno no se apoyaba en el compañero.

Nos enseñaste mirándote dentro de la cancha con tus saltos a cabecear, con los brazos abiertos, a bajarla y amortiguarla con el pecho, uf tantos gestos técnicos… y disfrutamos fuera de ella.

Gran recitador, tanguero de alma, buen morfi, buenos vinos, y claro fútbol por los poros.

Hablamos miles de veces y me pasabas el teléfono con jugadores de la 87, 92, o 2010.

“No sabés lo que juega este pibe” y les pasabas nuestras camisetas para que durmieran con ellas en un ritual adorable, en sueños que solo te da la pelota.

Inolvidables momentos juntos con Yiyo y Noemí con toda la categoría ‘76 vueltas olímpicas, decenas de torneos capital, conurbano , baby y después cancha de 11. Viaje a Chile ya de adolescentes, se me caen las lágrimas mientras también sonrío al recordarte “el 3 con el 7, el 4 con el 11”.

Nuestra charla para q jugará de 3 uf te quiero tanto gordo.

Hermoso poder compartir la ilusión de un Mundial 2006 que @sol_alac te hizo bajar 11 kilos y tuvimos q comprar traje nuevo y veías a tus pollos con la celeste y blanca lleno de orgullo.

Estuve y estaré siempre a tu lado.

tu legado será eterno.

Te quiero con el alma amigo.

La despedida del "Cuchu" Cambiasso a Ramón Maddoni

Entre todas las enseñanzas, momentos y recuerdos con vos me voy a quedar con tu frase que mas me marcó mientras yo me lamentaba siendo un nene porque me gritabas siempre…tus palabras fueron “Te exijo porque se que podes, preocupate el dia que no te grite” y eso me hizo aprender de vos y de todos los entrenadores que vinieron después y me corrigieron cosas. Gracias x todo MAESTRO!

QEPD Querido Ramón. PD: una foto mejor que con vos en Club Parque con la camiseta de Argentinos Juniors no había para contar mi infancia y adolescencia.