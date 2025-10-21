Memes: Atlético de Madrid recibió una paliza y las redes estallaron contra Simeone

Después de la goleada que le propinaron al Atlético de Madrid, una vez más, los ojos de las redes sociales se fueron principalmente contra el entrenador del conjunto español. Diego Simeone fue el principal apuntado por las redes sociales luego de haber perdido 4-0 contra el Arsenal de Inglaterra.

Una vez más las dos grandes tendencias del día fueron Diego Simeone y Julián Álvarez. El primero por ser el "responsable" futbolístico de la goleada en contra y de Julián Álvarez porque, asimismo fue el perjudicado por el planteo del entrenador.

Los mejores memes