Massa reveló detalles de los asados de Riquelme en Boca: "Son abundantes"

El ministro de Economía contó quién es el encargado de cocinar para el plantel del "Xeneize".

El ministro de Economía Sergio Massa tiene un vínculo muy fuerte con el fútbol argentino y el pasado viernes 21 dio detalles de cómo es la relación que tiene con Juan Román Riquelme y quién es el jugador que hace los asados en Boca.

Massa, quien fuera dirigente de Tigre, se encuentra al frente de la cartera de Economía de la Nación y, aprovechando una noche libre en su arduo trabajo, fue al estudio radial del programa Paren la Mano y contó algunos secretos del Mundo "Boca" y su conocida amistad con el ídolo y vicepresidente del "Xeneize".

“Con Román tengo una relación re linda, porque él es de ahí, de Don Torcuato e hicimos una relación muy piola en lo personal y cada tanto nos cruzamos. Viene a tomar unos mates a casa, o voy yo a comer un asadito a la suya", manifestó el ex-Intendente de Tigre, al ser consultado sobre si mantienes charlas continuas con el exjugador de la Selección Argentina.

Sergio Massa reveló que Javier García es el encargado de los asados organizados por Juan Román Riquelme en Boca.

Los asados del plantel de Boca se hicieron una costumbre en el último tiempo y el político de 50 años brindó un llamativo secreto sobre quién es el encargado de llevarlos adelante. "Los asados en lo de Román los hace Javi García (arquero del club e íntimo amigo de Riquelme). Los asados son abundantes, muy abundantes. Y con la tele prendida siempre en un partido de fútbol”, comentó el ex-Diputado, quien fue acompañado al programa por su hijo, "Toto".

La anécdota de Sergio Massa con "Chiqui" Tapia por un comentario de su hijo

Tomás Massa, uno de los dos hijos de Sergio, suele tener mucha actividad en redes sociales y el dirigente del Frente de Todos confesó una situación que vivió con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, por un posteo de él en Twitter. "Arrancó no con 'Chiqui" sino con 'Cheque' Tapia (en la publicación). Además yo con 'Chiqui' tengo buena onda...Me llama y me dice...'Che, fijate que me está reputeando tu hijo en Twitter. Me enteré ahí", comenzó contando Massa sobre la conversación con el máximo directivo de AFA.

Luego, continuó relatando la charla que tuvo con su hijo, en relación a una queja de "Toto" por las entradas para un partido de Tigre. "La llamé a Male (Galamarini), que tiene más autoridad sobre él que yo, y le dije...'decile que lo borre porque a mi no me da pelota", finalizó Massa entre risas.