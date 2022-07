Marcelo Gallardo recibió una gran noticia: River podrá contar con De La Cruz para el partido con Vélez

Un crack volverá al equipo principal después de no haber estado en el encuentro ante Vélez en Liniers, ahora será de la partida en el estadio Monumental.

Después de lo que significó la derrota ante Vélez por la Copa Libertadores, el entrenador de River Plate evaluó diferentes cambios de cara al segundo partido de los octavos de final de la copa internacional. Marcelo Gallardo recibió una tremenda noticia para la vuelta y se trata del retorno de uno de los mejores jugadores.

El uruguayo Nicolás de la Cruz volverá al equipo principal después de no haber estado en el encuentro ante Vélez en Liniers, ahora será de la partida en el estadio Monumental. El volante, que no jugó en la ida por un fuerte golpe en el tobillo derecho en el partido previo ante Lanús (2-1), tiene el alta médica y por precaución no estuvo en la lista de convocados para el encuentro que River perdió en la noche del domingo con Huracán por 3-2

Con este nuevo cambio, la posible formación sería: Franco Armani, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz y José Paradela; Braian Romero y Julián Álvarez. La otra situación tiene que ver con la posibilidad de que juegue, aunque sea unos minutos, Matías Suárez. El delantero volvería a estar entre los convocados tras el desgarro en el sóleo derecho el 2 de mayo último, antes de viajar para jugar con Fortaleza, y desde entonces estuvo trabajando de manera diferenciada; primero por la lesión muscular y luego por una sinovitis en la rodilla.

El delantero cordobés, que se operó de la rodilla derecha en octubre del 2021, volvió a jugar el 9 de marzo pasado ante Laferrere por Copa Argentina y hasta la lesión había sumado 4 goles en 462 minutos en los 11 partidos que jugó (cuatro veces fue titular). En otro orden de cosas, el cotejo ante Vélez será el décimoquinto partido consecutivo de local que se juega con estadio lleno, ya que el sábado pasado el club tuvo que anunciar que se habían agotado las entradas que se pusieron a la venta para los socios.

Por otro lado, Julián Álvarez, que ya anotó 54 goles desde que debutó a fines de 2018, se encuentra a un sólo tanto de alcanzar el récord del colombiano Rafael Borré, máximo goleador de la era Gallardo. Por último, en cuanto a la llegada de Miguel Borja de Junior, por quien River iba a pagar 7 millones de dólares tanto al equipo colombiano como a Palmeiras (dueño de la mitad del pase) la negociación está trabada, porque no autorizaron la transferencia de dólares