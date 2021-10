Los memes por el vendaje insólito de un jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero

El defensor Franco Sbuttoni recibió un golpe durante el duelo entre Central Córdoba y Gimnasia de La Plata, le colocaron un insólito vendaje y los memes explotaron en las redes.

"El producto" en su máxima expresión se vio este sábado 23 de octubre en el Estadio Ciudad de La Plata. Se enfrentaron Gimnasia y Central Córdoba de Santiago del Estero en un duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional y un jugador del "Ferroviario" recibió un golpe por el que le colocaron un insólito vendaje. La víctima de la infracción -y de los memes- fue el experimentado zaguero de 32 años Franco Sbuttoni.

En un partido muy parejo y con golazos, el "Lobo" platense y el conjunto santiagueño no se sacaron ventajas. Milton Giménez abrió la cuenta a los 13 de la primera parte y ya en el segundo tiempo el visitante lo empató gracias a Maximiliano Coronel cuando transcurrían 4 minutos. El "Pulga" Luis Miguel Rodríguez puso el 2 a 1 para el local y minutos más tarde nuevamente Giménez marcó para igualar las acciones.

En un tiro de esquina para el local Emanuel Cecchini ensayó una chilena en el área y su botín impactó en el rostro del mencionado Sbuttoni quien estuvo unos minutos en el piso. Lo atendieron los médicos y salió del campo de juego para que le coloquen un insólito vendaje. Sobre esto, una vez finalizado el encuentro afirmó: "no le encontrábamos la vuelta, agarré una cinta coban y a lo indio me lo puse y aguanté el partido".

Lo ocurrido durante el duelo ante Gimnasia fue motivo suficiente para que las redes explotaran de memes por la inusual manera en la que trataron de curar al defensor. Algunos usuarios y hasta la propia cuenta de TNT Sports, por donde se transmitió, lo describió como "Guerrero". También se sumó Morena Beltrán quien aseguró: "En mi vida vi un vendaje como el de Sbuttoni".

Las palabras del defensor una vez culminado el encuentro

Sbuttoni analizó el rendimiento del equipo en el duelo ante el "Lobo" y sostuvo: "El partido no estaba para tener uno menos. Me parece que mejoramos, venimos en un camino de mejoría quizás la entrega de buscar los resultados siempre la tenemos, todos los fines de semana. A veces no se nos da, últimamente no estamos teniendo los resultados que queremos. Hoy nos plantamos muy bien ante un rival difícil que tiene jugadores importantes".