Le dijo "no" a Demichelis y a River por un inesperado motivo: "Me enteré"

Un jugador del fútbol argentino se negó a sumarse al River de Martín Demichelis y reveló el motivo por el cual tomó esa contundente decisión para su carrera.

Le dijo "no" a Demichelis y River por un inesperado motivo: "Me enteré"

Una joven estrella del fútbol argentino reveló que le dijo que "no" a Martín Demichelis para sumarse a River Plate y dio sus motivos para esta contundente decisión. El presente que atraviesa en su club, en el que se destacó en gran parte del 2022, es más que positivo y no se quiere despegar de eso. De esta manera, "Micho" no podrá tener a uno de los refuerzos de jerarquía con los que soñaba para su "Millonario".

Se trata de Facundo Colidio, quien la rompió en Tigre en la última temporada y estuvo en la mira de varias instituciones. Sin embargo, el futbolista que surgió de las juveniles de Boca Juniors se plantó ante las especulaciones y dejó de lado cualquier tipo de dudas con respecto a su continuidad en el "Matador" de Victoria. En diálogo con TyC Sports, el hábil delantero no se guardó nada.

Ante la pregunta de uno de los panelistas del ciclo acerca de si estaba al tanto del interés de River en él, el jugador respondió: "Me enteré de los llamados que hubo, de las propuestas. Estoy muy agradecido a los clubes que pensaron en mí, pero decidí quedarme estos seis meses en Tigre. Algo que aprendí con el tiempo es a mirar el presente, lo cual me hizo crecer mucho. Hoy estoy enfocado en Tigre y nada más, que es donde estoy".

Por otro lado, el joven que renovó su vínculo con el elenco de Victoria habló de las expectativas que tienen para el 2023: "Queremos mejorar lo que hicimos el año pasado, seguir por eso e ir por más. Estuve muy contento y la pasé muy bien el año pasado y quería volver a repetir esto con el grupo excelente que conformamos. No quería perderme la oportunidad de jugar la Sudamericana con Tigre y esto pesó mucho también en la balanza".

River cierra la gira por Estados Unidos ante Vasco Da Gama

El "Millonario" que dirige Martín Demichelis cerrará su gira por Estados Unidos cuando enfrente a Vasco da Gama de Brasil. Luego de los triunfos conseguidos ante Monterrey de México y Millonarios de Colombia, el conjunto comandado por "Micho" buscará una nueva victoria ante los brasileños antes del inicio de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el Exploria Stadium de Orlando, a partir de las 21.30 (hora argentina) y la televisación estará a cargo de Star+.

Todo indica que el DT optará por un equipo titular, que sería muy parecido al que comenzará el torneo local el próximo sábado 28 de enero ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Igualmente, hay algunos futbolistas del plantel que no están al 100% (Nicolás De La Cruz y Paulo Díaz) y se perderían ambos compromisos. De esta manera, los 11 del estratega serían: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pírez, Milton Casco; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, José Paradela; Pablo Solari, Miguel Borja.