Las mejores frases de Miguel Ángel Russo para el fútbol y la vida

Miguel Ángel Russo durante su etapa en Boca.

Miguel Ángel Russo dejó frases y momentos memorables. Entrevistas, conferencias de prensa y dichos dentro de los campos de juego que serán recordados por todos los que aman el fútbol argentino. Porque "Miguelo" trascendió camisetas y está en el corazón de varios clubes. Pero además, es respetado por todos, incluso por aquellos que no lo llegaron a disfrutar en su institución como jugador o como director técnico.

Como entrenador se caracterizó por tener un estilo frontal y no hablar con casette. Y en su trayectoria le tocó dirigir a grandes equipos, con experimentados jugadores. Algo que lo llevó muchas veces a tener que poner el pecho en momentos difíciles, porque si algo lo caracterizaba a Russo es que no le escapaba a los desafíos difíciles. Y su impronta y cercanía le permitió ser querido y bien recordado por todos los que tuvieron la posibilidad de tratarlo. Un grande de verdad.

Las frases más icónicas que dejó Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo en el último mundial de clubes.

“Son momentos, son decisiones”

Una frase que parece sencilla en sí misma, pero guarda una gran profundidad conceptual. Ha sido utilizada en imitaciones y el propio entrenador al citarla se ha permitido tomarla con gracia, pero lo que intentaba era simplficar algo que es nada más ni nada menos que el rol del entrenador. Como cabeza de grupo, cambiar nombres y estrategias es difícil, que siempre serán cuestionadas. Pero es el técnico el que elige en función de lo que ve y lo que encuentra en el día a día.

"La Libertadores es como la novia que uno siempre quiere y no te presta atención"

Al hablar sobre la Copa Libertadores, Russo se refería a ella de una manera muy especial. Un torneo muy especial para varios clubes y en particular para Boca, club con el que logró la sexta y hasta ahora última conquista. Ese 2007 fue un año muy especial para él, donde consiguió ganar de punta a punta ese torneo. Y además lo llevó a una semifinal en la Libertadores 2020, en un club en el que tuvo tres ciclos.

“Tengo una pelota bajo la cama y le doy un beso. El día que me levante y no le dé un beso a la pelota, llegará el momento”

Una de las frases más impactantes que dejó Miguel Ángel Russo, que desnuda la pasión por el fútbol y la vida que tenía. Hasta lo último "Miguelo" quiso dirigir y estar cerca del verde cesped. Como una vez se le escuchó decir a Julio César Falcioni a Diego Maradona :"el fútbol nos da vida". Para Russo fue así y vivió para el deporte, que le dejó grandes amigos y personas que lo quisieron mucho.

“Esto se cura con amor, nada más”

Fue su respuesta más humana, la que trascendió el fútbol. La pronunció durante su recuperación, cuando muchos esperaban una explicación médica o una frase técnica. Russo eligió otra verdad: la del afecto, la familia y los vínculos. Cuando decidió abrir su corazón e intimidad en una conferencia en 2019 con Millonarios de Bogotá. Un gran luchador de la vida. Siempre humano y sin filtros.

"A los jugadores hay que quererlos, porque si no los querés, no te siguen”

Una de sus frases más humanas, dicha en su regreso a Boca bajo la conducción de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. Russo defendía la empatía como forma de conducción. Para él, el vínculo emocional con el grupo no era debilidad, sino una manera de potenciar el compromiso. Los jugadores que lo conocieron, desde Riquelme hasta Tevez, siempre destacaron esa cualidad: Russo sabía escuchar.

Títulos de Miguel Ángel Russo