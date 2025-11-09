La sorpresiva decisión sobre Fernando Gago en la previa del Superclásico entre Boca v River

Fernando Gago se despidió de su cargo como director técnico de Necaxa luego de una temporada complicada en la Liga MX. La dirigencia del club decidió cesantearlo tras una campaña donde el equipo quedó en el puesto 13 y no logró clasificar a la siguiente fase del torneo mexicano. El ex entrenador de Boca se enteró la noticia luego del empate ante Mazatlán.

En su último partido al mando del equipo, Necaxa empató 1-1 frente a Mazatlán, resultado que no alcanzó para mejorar su posición en la tabla. El conjunto acumuló durante la temporada cinco victorias, seis empates y nueve derrotas, un rendimiento que no convenció ni a los dirigentes ni a los hinchas.

Además de los pobres números, Gago enfrentó serios problemas internos con el plantel. Según reportes desde México, varios futbolistas mostraron su descontento con el estilo de trabajo del entrenador, criticando la rigidez táctica y la falta de flexibilidad en el manejo del equipo. La presión de los hinchas también fue un factor clave en la decisión. Los seguidores del Necaxa expresaron su frustración durante toda la temporada, repudiando la ausencia de resultados positivos y la falta de una identidad clara en el juego.

Gago, de 39 años, había asumido el desafío de dirigir a Necaxa en julio de 2025, luego de su salida de Boca Juniors a mediados de ese mismo año. Su objetivo era recuperar su prestigio como entrenador, pero su paso por la Liga MX terminó dejando más dudas que certezas.

Su trayectoria como técnico incluye experiencias en Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara y Boca, pero en Necaxa no logró consolidar un proyecto sólido. Su equipo mostró poca reacción en momentos claves y tuvo rendimientos individuales por debajo de lo esperado, lo que contribuyó a la decisión de la dirigencia de prescindir de sus servicios.