La increíble premonición de Grondona a Angelici sobre Riquelme en Boca: "Lo advertía"

En su etapa como presidente de la AFA, Julio Grondona predijo el futuro de Juan Román Riquelme y su hijo, Humberto, reveló lo que le dijo a Daniel Angelici sobre el ídolo.

Julio Grondona, en su etapa como presidente de la AFA, predijo el futuro de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y su hijo, Humberto, reveló lo que le dijo a Daniel Angelici cuando era el mandamás en el "Xeneize". Es que en el momento que el ídolo era jugador, desde la dirigencia tardaron en renovarle el vínculo y el 10 terminó su carrera en Argentinos Juniors. Esto influyó en todo lo que vino después y el que más perdió fue el propio directivo macrista.

En diálogo con Súper Deportivo Radio, ciclo emitido en la señal de Villa Trinidad, "Humbertito" contó el diálogo que su papá tuvo con Angelici cuando Román deseaba que su recorrido futbolístico finalice en el club de sus amores. "Yo soñaba con retirarme en Boca. Me empujaron para que me retire en Argentinos", declaró en su momento Riquelme dejando en claro la situación. Sin dudas tuvo su revancha y no sólo ganó la elección, sino que además es el vicepresidente.

"Mi viejo siempre decía: 'Román es muy inteligente, más que lo que la gente piensa'. El cariño que le tenía... mi viejo no era tonto, era más vivo que todos. Sabía a quién quería y a quién no. Y se los advertía. Fue el que le dijo a Angelici que arregle el contrato a Riquelme porque en algún momento de la vida 'se la iba poner'", sostuvo Humberto Grondona acerca de esta situación

Y agregó: "No se lo arregló y Riquelme terminó siendo el vice de Boca. Le ganó la elección. Él (por su padre) sugería, advertía y lo palpitaba. Román tendría que haber terminado su carrera en Boca". Esto no sucedió así y el ídolo se encaminó a ser dirigente. Hoy en día, al margen de alguna que otra interna surgida en el plantel, el presente del "Xeneize" de la mano de Hugo Ibarra ilusiona y van por la Liga Profesional de Fútbol.

