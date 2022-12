La gran apuesta de Demichelis de cara a la pretemporada de River

Martín Demichelis afrontará su primera pretemporada en River Plate y apuesta fuerte a una de las jóvenes promesas del club para que esté presente junto al plantel en Estados Unidos.

Martín Demichelis afrontará su primera pretemporada al frente de River Plate y, de a poco, prepara todo para lo que se viene. El flamante nuevo DT que ocupó el lugar que dejó vacante Marcelo Gallardo, viajará rumbo a Estados Unidos con todo el equipo para dar los primeros pasos pensando en las competencias que se acercan. Sin embargo, el estratega tiene una apuesta fuerte para sumar al plantel y espera que desde la dirigencia resuelvan todo.

Mientras atraviesan un momento complicado por la posible salida del colombiano Juan Fernando Quintero, los directivos del "Millonario" también hacen los trámites correspondientes para cumplirle el deseo al técnico. Es que la promesa de las inferiores de la "Banda" no puede viajar por no tener la Visa y esto significa un problema para "Micho", que lo quiere sí o sí. Para colmo, partirán rumbo a tierras norteamericanas el próximo martes 3 de enero.

El jugador que el entrenador tiene en carpeta desde su arribo es Ulises Giménez, quien se desempeña en la Reserva y rápidamente se convirtió en una de las estrellas. La presencia del marcador central de 16 años en la pretemporada depende completamente de Jorge Brito y compañía, quienes tendrán que hacer lo posible para que el hombre de José C. Paz esté. De esta manera, el propio Demichelis demuestra que apostará a los juveniles, como lo contó desde un principio.

El defensor se ganó la titularidad en la cuarta división de la "Banda", fue capitán y su nivel le valió una convocatoria a la Selección Sub 17. Si todo sale bien, Giménez se sumará al plantel de la Primera de River y se unirá con sus compañeros Franco Alfonso y Flabián Londoño, quienes también participarán de la preparación para el 2023. Como siempre, la Copa Libertadores de América será el principal objetivo, pero también tendrán por delante los habituales torneos locales.

Ulises Giménez, la joven promesa de River para el 2023

El sentido mensaje de Juanfer Quintero para los hinchas de River

Juan Fernando Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales horas antes de que culmine su vínculo con River Plate. El colombiano todavía no tiene definido su futuro en la institución, las negociaciones se estiraron y no llegaron a buen puerto. Si bien no se despidió del club, sus palabras son sinónimo de que no continuará y seguirá su carrera en otro país. De esta manera, Martín Demichelis perdería a un futbolista que podía ser clave para su ciclo.

"¡No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en River. Digan lo que digan sólo tengo que agradecer a todo el mundo River. Acá tienen un hincha de por vida. Gracias y feliz años para todos", escribió Juanfer en su cuenta de Instagram y la publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios de miles de fanáticos que le agradecieron por lo que le dio al "Millonario". Es que el atacante fue el que quebró el marcador en la final de la Copa Libertadores del 2018 ante Boca en Madrid y los hinchas no se olvidaron.