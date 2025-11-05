La fuerte respuesta de un jugador de Deportivo Madryn contra Caruso Lombardi: "Dice pelotudeces"

La picante respuesta de un jugador de Deportivo Madryn contra Ricardo Caruso Lombardi, el exentrenador que había denunciado que AFA ayuda al equipo del sur.

En medio de la definición de la Primera Nacional del fútbol argentino, Facundo Giacopuzzi, jugador referente de Deportivo Madryn, le respondió de manera contundente a Ricardo Caruso Lombardi, el exentrenador que había denunciado que el equipo de Leandro Gracián fue beneficiado por decisión de AFA.

Caruso Lombardi, retirado de la actividad profesional y actual panelista de televisión, fiel a su estilo controversial expresó que el elenco del sur de Argentina recibió la ayuda de los árbitros en el encuentro ante Gimnasia de Jujuy, cuando el juez Leando Comesaña suspendió el partido por supuestas amenzas de dirigentes jujeños y, a posteriori, la AFA le dio la llave ganada por 3 a 0.

La declaración del ex-DT de Racing y Newell's Old Boys, entre otros, que tiene un encono personal con Claudio "Chiqui" Tapia, no pasó desapercibidada en Deportivo Madryn. "Hay un gordo boludo que se pone los domingos al mediodía a decir pelotudeces", comenzó diciendo Giacopuzzi en una entrevista con el medio Jornada.

Luego, el defensor con paso por Tigre, agregó sobre las críticas que recibe el "Aurinegro": "Se hablaron muchas boludeces, a este grupo lo golpearon mucho, a mi encantaría que cada uno de todos los pelotudos que hablan boludeces vengan en la semana para ver cómo entrenamos, creo que somos el equipo que más se merece el ascenso".

Además, Giacopuzzi se refirió al choque contra Deportivo Morón, por una de las semifinales del reducido: "Vamos a ir a hacer un buen papel en Morón, a buscar el triunfo, para después definirlo acá. Soñamos con tener un mes más de entrenamientos y de partidos para definir la final de local y que se consagre todo bien".

Para finalizar, el futbolista comentó: "Dudas habrá siempre, espera un par de horas y van a seguir saliendo cosas, el sistema se maneja así, van a seguir rompiendo los huevos opacando la buena campaña o los dos buenos años de Madryn. Nos propusimos callarle la boca a todos los boludos que hablan de atrás".

Deportivo Morón se sumó a la polémica sobre Deportivo Madryn

El entrenador del "Gallo", Walter Otta, lejos de calmar los ánimos con respecto al partido, sumó más polémica a días del cruce. "Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ' No, no hay que decir nada', pero yo no voy a negar lo que es evidente", manifestó el DT en diálogo con El Acenso x3.

Cuándo juegan Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn

El partido por la ida de la semifinal de la Primera Nacional, para buscar el segundo ascenso a Priemra División, se disputará este sábado 8 de noviembre a las 21.10 horas, en el estadio Franciso Urbano de Morón. El choque de vuelta está pautado para una semana más tarde, el sábado 15, en Madryn.