La emotiva despedida de un jugador de Boca tras quedar libre: "Dejé todo"

El defensor, que fue el capitán de la Reserva y que, por otro lado, llevó la cinta en su debut en la Primera División, finalmente le dijo adiós a Boca

En las últimas horas Boca Juniors se quedó sin un jugador que, a través de las redes sociales, expresó su dolor por dejar la institución. A través de una carta, el futbolista lanzó unas emotivas palabras directas para el hincha xeneize y, de esta forma, el joven de 23 años dijo adiós. "Siempre dejé todo", dice en la carta Eros Mancuso.

El defensor, que fue el capitán de la Reserva y que, por otro lado, llevó la cinta en su debut en la Primera División, finalmente le dijo adiós a Boca. Mancuso, que es oriundo de Haedo, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, finalmente le dijo chau al club de sus amores. El lunes, en su cuenta de Instagram, después de quedar libre en el club lanzó: "Hoy me toca despedirme después de 15 años de la que fue mi segunda casa, y me formó como deportista y persona. Fueron muchos momentos vividos, de los que no me voy a olvidar nunca. Dejo un pedazo de mi corazón acá”.

Por otro lado agregó: “Quiero agradecer a las personas que me acompañaron todos estos años; dirigentes, técnicos, preparadores físicos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, utileros, cocineros y, principalmente a mis compañeros. Gracias a todos los hinchas de Boca por su apoyo incondicional; siempre dejé todo por esta camiseta y nunca me guardé nada. Quizás la vida algún día vuelva a cruzar nuestros caminos”.

El director técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia ya tiene prácticamente confirmado el equipo que jugará ante Corinthians por la Copa Libertadores el próximo martes. Durante el domingo, el entrenador realizó una práctica de fútbol en la que dispuso el ingreso de Agustín Sández por Frank Fabra. La duda, en todo caso, aparece sobre Eduardo "Toto" Salvio.

Durante el entrenamiento, Battaglia paró a once jugadores que pintan ser los titulares ante el conjunto brasileño. Entre ellos estuvieron Sández, que se paró de lateral y de esta forma la posibilidad de que Marcos Rojo juegue en esa posición se desvaneció. El once formó con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Sandez; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. El latera solo jugó un partido de titular este semestre y reemplazará al colombiano que tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a tres amonestaciones.