Internaron a Hugo Ibarra y hay preocupación en Boca: "Sangrado"

En plena práctica de Boca Juniors, Hugo Ibarra comenzó a sentirse mal y lo trasladaron en ambulancia a una clínica para hacerle estudios médicos e internarlo de urgencia.

Hugo Ibarra se retiró en plena práctica matutina de Boca Juniors por un fuerte dolor de cabeza y generó mucha preocupación en el club. El DT comenzó a sentirse mal, sufrió sangrado en sus fosas nasales y esto alarmó a los médicos de la institución que rápidamente lo asistieron y tomaron la decisión de trasladarlo a una clínica para hacerle estudios médicos. Al parecer, el técnico llegó con esta afección al predio de Ezeiza y estuvo pocos minutos en el entrenamiento.

Según trascendió, lo que afectó al "Negro" Ibarra no es grave, pero los profesionales que lo atendieron lo enviaron a un hospital cercano por precaución y control. Las altas temperaturas, sin dudas pueden ser uno de los factores que llevaron al entrenador a pasar por este mal e inesperado momento. En el horizonte, el "Xeneize" tiene el cruce ante Instituto de Córdoba del próximo domingo 19 de marzo a las 19:00 en la Bombonera.

Si bien todavía no hay un diagnóstico oficial acerca de lo que padece Hugo Ibarra, todo indica que es producto del estrés. Claro que, se espera por la confirmación por parte de Boca Juniors en la que seguro detallarán lo sucedido. La práctica que comandaba el "Negro" quedó en manos de sus ayudantes Leandro "Tano" Gracián y Roberto "Tito" Pompei. El objetivo principal es recuperarse lo más pronto posible en la Liga Profesional para no perderle pisada a San Lorenzo.

Boca vs. Instituto por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV y cómo verlo online

El partido entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera comenzará a las 19:00 de este domingo 19 de marzo con televisación de TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.

Un campeón de todo con Boca dijo lo que todos pensaban de Ibarra

Roberto Abbondanzieri, excompañero del "Negro" e ídolo indiscutido del club de la Ribera, fue quien en esta ocasión se refirió al entrenador que ya ganó dos títulos en su cargo. El "Pato" dio su punto de vista en D-Sports Radio y, si bien defendió algunos aspectos futbolísticos del plantel, dijo algo puntual sobre el estratega que llamó la atención. Además, el exarquero opinó sobre lo que se viene en la Copa Libertadores para el elenco "Azul y Oro".

"Para mí, uno es técnico desde que nació. Yo sabía que Guillermo (Barros Schelotto) iba a serlo desde que lo conocí. Al 'Negro' no lo veía como DT y hoy veo que está buscando una identidad, pero no la encuentra. No tiene un patrón definido", soltó el ex hombre de la Selección. Con estos dichos, apuntó directamente contra el actual estratega de la institución que lleva dos encuentros sin ganar en el torneo. Además, el "Pato" agregó: "Como ídolo tiene espalda, el tema es que aún no la tiene. Es típico que cuando Boca pierda lo van a criticar al 'Negro'. Eso duele".