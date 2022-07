Independiente y el video del hincha que explotó en las redes: "Dejame de romper las pelotas"

El video de un hincha de Independiente triste y enojado se hizo viral en las redes sociales por parte de los fanáticos del fútbol argentino.

La crisis en Independiente parece no tener fin y, pocas horas antes del partido contra Atlético Tucumán, se hizo viral en las redes sociales el video de un hincha triste y furioso. El calvario que vive uno de los clubes grandes del fútbol argentino causa un impacto inmediato por estos días.

Después de los graves incidentes entre los fanáticos y la Policía en las inmediaciones de la sede que "El Rojo" tiene en Avellaneda sobre la Avenida Mitre, la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) determinó que el encuentro por la décima fecha de la Liga Profesional 2022 se disputara un día más tarde, a puertas cerradas y no en el estadio Libertadores de América sino en el de Platense. En los alrededores de la cancha del "Calamar" apareció un seguidor del "Diablo" que generó el comentario de varias personas en Twitter.

Independiente arde: el video de un hincha que se hizo viral en las redes sociales

El encargado de haber publicado la grabación fue Gastón Edul, quien cubre la actualidad del primer equipo para TyC Sports. El joven periodista dialogó durante casi un minuto con el veterano seguidor del "Rey de Copas" y el testimonio fue lapidario: "Vivo aca (en Vicente López), es terrible, tengo 58 años...", comenzó el hombre.

A pura indignación, el entrevistado continuó: "Imaginate lo que yo vi. Y tener que estar acá, uno solo, rodeado de policías, para ver a Independiente... Yo nunca lo vi esto". "Uno solo a apoyar al equipo, mirá, hay más canas (policías) que yo, uno solo. No, no se puede, hay que votar, hay que dejarse de romper las pelotas", pidió el hincha.

Además, el hombre insistió con que "no se puede jugar así, no se puede" y resaltó que "no sabés qué micro es, no te dejan ver a los jugadores, parecés un delincuente...". "Dejame de romper las pelotas", se indignó el hombre. Y concluyó, en referencia al presidente del club Hugo Moyano, que "el otro hijo de puta se va con el coche blindado, rodeado de barras bravas".

Independiente, en uno de los peores momentos de su historia.

Independiente: Hugo Moyano apuntó contra Patricia Bullrich y Fabián Doman

El Presidente de la institución de Avellaneda dialogó con Crónica TV unas horas después del caos desatado en las inmediaciones de la sede, donde muchos hinchas asistieron para protestar mientras adentro se desarrollaba la Asamblea con algunos dirigentes presentes, entre ellos el mandamás de la entidad.

En plena charla, el sindicalista destrozó al macrismo y al principal candidato por la oposición en las elecciones del "Rojo", que se llevarán a cabo en un plazo no mayor a los próximos 70 días, luego de la suspensión de las mismas en diciembre de 2021 por las supuestas irregularidades en las listas de la agrupación que comanda el conductor televisivo.

De hecho, Moyano calificó a Doman y a Patricia Bullrich como "parte de una mafia que quiere apoderarse de Independiente". Incluso, opinó que "es lamentable" porque "eso demuestra claramente las intenciones que tiene un sector que no espera que se den las elecciones como corresponde". Además, resaltó que "muchos detenidos no tenían nada que ver con Independiente, son barras de otros sectores" e insistió con que "se pone de manifiesto que quieren apoderarse del club de alguna forma para deteriorar a la Comisión Directiva".

"Afuera estaba esta mafia, esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich, que desgraciadamente es hincha de Independiente", amplió Moyano. Y hasta se permitió una chicana subida de tono hacia la presidenta del PRO: "Nosotros decimos que ella se quiere hacer dueña de Independiente por las copas, porque somos el Rey de Copas”.

Moyano cerró con la denuncia de que "no hay ningún tipo de dudas de que está metida la política, quedó en evidencia. Son los que están interesados en utilizar al club como una plataforma para la gobernación y para otras cosas más”.