Independiente: el trasfondo de los incidentes y qué se trató en Asamblea

En la Asamblea de socios desarrollada en Independiente, más allá de los incidentes, se trató el presupuesto del club y los directivos tomaron una decisión.

En la Asamblea de socios desarrollada en la sede del Independiente se trató el presupuesto del club desde el 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023. Al margen de los incidentes ocurridos una vez terminada la jornada, los directivos hablaron sobre este tema que se resolvió en medio de un mar de críticas hacia la institución y su presidente, Hugo Moyano.

El presidente participó de la reunión junto al secretario Héctor Maldonado, el tesorero Atilio Bouza y el revisor de cuentas, Daniel González. Los tres primeros fueron los únicos de la Comisión Directiva en asistir. Además, hubo 39 asambleístas del oficialismo y sólo cuatro de la oposición correspondientes a las agrupaciones del "Rojo" de Avellaneda. La dirigencia prohibió el ingreso de la prensa al lugar por orden de la policía, pero sí entraron alrededor de 100 socios afines al oficialismo.

Con respecto a la resolución por la que se llevó a cabo esta Asamblea, el presupuesto -que incluye ventas de jugadores por 10 millones de dólares de hoy al 30/06/2023- fue aprobado por la mayoría del oficialismo y la oposición no votó. Mientras tanto, los hinchas ubicados en la calle Mitre reclamaban por la situación del club y pedían por la realización de las elecciones que no se llevaron a cabo en diciembre del 2021. Entre ellos, hubo gran cantidad de asambleístas que quedaron afuera del recinto.

Los que no ingresaron a la Asamblea sufrieron minutos más tarde los incidentes en las inmediaciones. Pasadas las 19, las fuerzas policiales que intervinieron en el lugar dispararon con balas de goma y arrojaron gas pimienta a los presentes. Los fanáticos de Independiente arrojaron piedras mientras los directivos se retiraban del lugar por la calle trasera. Cabe destacar que desde muy temprano las fuerzas de la policía de Buenos Aires ocuparon la cuadra del recinto para evitar incidentes.

A qué se debe la bronca de los hinchas de Independiente

La razón principal por la que los simpatizantes del "Rojo" de Avellaneda reaccionan de esta manera es porque no hay elecciones. Gran parte de ellos no están de acuerdo con la gestión de Hugo Moyano y la institución no pasa por el mejor momento futbolístico. Los comicios estaban pautadas para diciembre pero no se llevaron a cabo y los hinchas están a la espera.

La Justicia habilitó la lista de Fabián Doman para que se postule como candidato a la presidencia de Independiente. El periodista celebró esta resolución en sus redes sociales, meses después de presentar un amparo para suspenderlas. Su pedido, realizado en diciembre del 2021, se debió a que desde la institución no lo dejaban presentar a su partido político por "algunos inconvenientes administrativos".

A inicios del mencionado mes, tanto el club como la Junta Electoral explicaron los motivos de la impugnación de Unidad Independiente con un breve comunicado: "No está al día con sus obligaciones y con el organismo de control (DPPJ). Desde el año 1995 no inscribe ni actualiza sus datos e información, aspectos excluyentes previos a la presentación de la lista”. Sin embargo, y luego de esta resolución, Hugo Moyano -actual mandamás del "Rojo"- tendrá que llamar a elecciones.