Hinchas mexicanos apuraron a Ángel Romero: "Vete a Boca Juniors, te pagan con aguante"

El paraguayo que tiene a su hermano Oscar en Boca respondió: "Si tuviera la intención de irme, ya no estaba en el club".

Uno de los posibles refuerzos de Boca Juniors para el año que viene, Ángel Romero, tuvo que salir a defenderse luego de perder por goleada 7-0 ante el América de México. El enganche de "La Máquina Cementera" fue muy maltratado por los hinchas y lo apretaron, justamente, por la posible llegada a este país. Además, hubo una cargada para el país. "Si no quieres jugar, vete a Boca Juniors, wey... Que allá te pagan con aguante...", lanzaron.

La situación ocurrió después del entrenamiento en el que Ángel Romero volvió al predio, ya que el último fin de semana perdió 7-0 en un resultado histórico. La "apretada" de los hinchas hacia el exjugador de San Lorenzo agregó: "¿Pero tiene alguna oferta o algo? Porque tu rendimiento ha sido bajísimo. Te dieron la '10', la responsabilidad".

Rápidamente, el paraguayo que tiene a su hermano Oscar en Boca respondió: "Si tuviera la intención de irme, ya no estaba en el club. La intención mía es quedarme mucho tiempo acá. No voy a dejar al club en esta situación. La imagen que estamos dando no es la correcta para la institución y menos para ustedes, que no se lo merecen".

