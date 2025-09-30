Hasta cuándo tiene contrato Gallardo en River: su futuro y la fecha en la que finaliza su vínculo

Marcelo Gallardo, actual DT de River.

Marcelo Gallardo es el actual entrenador de River y tiene por delante una difícil tarea al llevar adelante el barco del equipo del "Millonario", Después de regresar al conjunto de Núñez en agosto de 2024, no consiguió los mejores resultados en el club de Núñez, en donde no volvió a ganar más títulos.

En 2014 tuvo lugar el comienzo del primer ciclo del "Muñeco" como entrenador, que tuvo picos de grandes rendimientos y un amplio palmarés obtenido a largo de ese período que se extendió hasta 2021, donde se destacan las obtenciones de las Copas Libertadores de los años 2015 y 2018, con un significado muy especial por lo que fue la obtención de la misma en la final frente a Boca.

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcelo Gallardo en River?

Marcelo Gallardo en el partido contra Deportivo Riestra.

Marcelo Gallardo tiene contrata en River hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto se debe a que que en noviembre se celebrarán elecciones presidenciales y no sería lógico que Jorge Brito le firme un contrato a largo plazo si ya es sabido que no será el presidente del club ya que no puede ser reelecto.

Qué pasará con el futuro de Marcelo Gallardo

Stefano Di Carlo en la presentación de Matías Galarza Fonda.

Stefano Di Carlo es el elegido por el oficialismo para que encabece la fórmula de la lista de Filosofía River. Con él se mostró Gallardo en varias ocasiones por presentaciones de futbolistas y mantienen una buena relación. El plan sería renovarle el contrato al entrenador multicampeón, aunque este plan podría ponerse en riesgo si los resultados futbolísticos no acompañan. Lo cierto es que el "Muñeco" cuenta con una espalda muy grande en la institución.

En agosto de 2024 inició su segundo ciclo en River, después de un paso fallido por Arabia Saudita, donde dirigió al Al Ittihad. . ​Después de una derrota ante Al-Ettifaq por 5-0, que los dejó sin posibilidades de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la AFC y sumado a los malos resultados, fue despedido el 13 de mayo de 2024 de ese lugar.

Títulos de Marcelo Gallardo como entrenador

Con Nacional de Montevideo:

Campeonato uruguayo 2011/2012

Con River Plate: