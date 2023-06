Fue figura del River de Gallardo y reveló el calvario que vivió en en club: "Me miraban"

Un futbolista argentino que tuvo un paso olvidable por el River de Marcelo Gallardo contó el calvario que vivió en el club donde jugó muy pocos partidos.

Luego de un frustrado paso por el River Plate de Marcelo Gallardo, un futbolista reveló el calvario que vivió mientras vestía los colores del elenco "Millonario". Si bien llegó al club con muchas expectativas y siendo fanático, las lesiones lo tuvieron a maltraer por varios meses y esto impidió que tenga un lugar entre los titulares. Hoy, jugando en un club del ascenso del fútbol argentino, el atacante dio detalles del mal momento que atravesó en Núñez.

Se trata de Marcelo Larrondo, quien a sus 34 años se desempeña en Deportivo Maipú de Mendoza y no dudó a la hora de hablar de su estadía en la "Banda". Si bien el "Muñeco" le dio minutos de juego desde su arribo, las dolencias que lo afectaron fueron más fuertes y lo privaron de ser figura. En diálogo con D Sports, el delantero con pasado en Audax Italiano de Chile -de donde quedó libre- recordó que no la pasó nada bien en River y no se guardó nada.

"Las lesiones que tuve no fueron muy complicadas. Menisco y cartílago, no fueron de ligamentos cruzados ni nada. Capaz que por la ansiedad mía, del club, de todos la recuperación era más larga y eso me jugó en contra. El pasado es el pasado y ahora estoy en un club muy lindo que quiere crecer", sostuvo Larrondo con respecto a aquel paso por el "Millonario" en el que no pudo brillar como lo hacía en Rosario Central.

Por otro lado, el atacante sostuvo: "Lo sufrí por la ilusión que tenía, más siendo hincha de River. Uno siempre quiere dar todo para el club de sus amores y la verdad que fue un momento difícil. Me miraban y me lesionaba, no podía salir de esa nube oscura. El club te exige y el cuerpo te pasa factura". A pesar de ello, estuvo en Núñez desde 2016 hasta 2018, marcó dos goles en 14 partidos oficiales, brindó 2 asistencias y ganó varios títulos, entre ellos la Recopa Sudamericana en 2016.

