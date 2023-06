El repudiable comentario del Loco Gatti contra Armani por su nivel en River: "Cagómetro"

Hugo Orlando "Loco" Gatti lanzó un repudiable comentario sobre el nivel de Franco Armani en el arco de River Plate en sus últimos partidos.

Hugo Orlando Gatti lanzó un repudiable comentario contra Franco Armani por los errores en los recientes partidos de River Plate. El "Loco", con pasado en el "Millonario" pero más cercano a Boca Juniors, aprovechó la ocasión para atacar al arquero campeón del mundo, que no pasa por su mejor momento. Claro que no fue una crítica cualquiera por las palabras que utilizó a la hora de definir lo que vive el "Pulpo" y su nivel bajo los tres palos.

En una extensa entrevista con Gabriel Anello en Radio Mitre, el exguardameta no sólo sacó chapa con sus comentarios sobre la historia del fútbol argentino. Además, Gatti dio su opinión sobre la decisión de Lionel Messi de jugar en la MLS y elogió a Emiliano "Dibu" Martínez por lo hecho en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que expresó sobre Armani que fue realmente lamentable.

"No es un buen arquero, tuvo un buen momento pero es un arquero más. Lo veo muy inseguro y sin confianza", soltó el "Loco" con respecto a Armani. No sólo se quedó con eso, sino que agregó: "Hay momentos en que al arquero lo sostienen, pero cuando te agarra el cagómetro es como un cáncer, ya no podés". Sin dudas, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas y rápidamente se viralizaron.

Por último, Gatti también dejó en claro lo que piensa sobre Lionel Messi y su futuro en el Inter Miami: "Podría seguir jugando en el alto nivel, no me gustó que se vaya a jugar a Miami. Va a jugar un fútbol de campo". Con respecto a Emiliano "Dibu" Martínez en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el exarquero lanzó: "Fue el más importante y el mejor de los mundiales, lo vería en el Real Madrid".

Scaloni reveló la razón por la que no convocó a Armani a la Selección y sorprendió

Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no convocó a Franco Armani para la gira de la Selección por Asia entre el 15 y el 19 de junio donde enfrentará a Australia e Indonesia, respectivamente. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro la razón por la que no sumó al arquero de River Plate que no viene de buenas actuaciones en el "Millonario". Con total claridad, el DT no se guardó nada cuando le consultaron sobre el guardameta.

"Los jugadores van a estar hasta que me digan lo contrario. Acá el recambio ya sabemos cómo funciona. Franco no está sinceramente porque es un viaje al que llegaría casi justo para el primer partido y dos días después jugamos contra Indonesia. De hecho no convocamos jugadores del fútbol argentino porque hay fecha del día 10, incluso River creo que va a jugar el 11 a la noche, no sé el día exacto, por lo que no tiene mucho sentido traerlo", contó Scaloni y rompió con todas las especulaciones