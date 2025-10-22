Flamengo vs Racing: la formación de Gustavo Costas para el partido en Libertadores

Flamengo y Racing se enfrentan este miércoles desde las 21:30 en el imponente Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo brasileño, dirigido por Filipe Luís, llega con confianza tras su gran triunfo ante Palmeiras y buscará dar el primer paso en casa ante un Racing que recupera nombres clave y sueña con otro golpe en Brasil.

En el Mengão, la gran incógnita pasa por la presencia de Léo Ortiz, quien se recupera de un esguince en el tobillo derecho y será esperado hasta último momento. Si llega, acompañará a Léo Pereira en la zaga central. En ataque, Pedro será la referencia, respaldado por Samuel Lino y Luiz Araújo, mientras que Giorgian De Arrascaeta comandará el mediocampo. La baja confirmada es Everton Cebolinha, fuera por tres semanas.

Del otro lado, Gustavo Costas recupera piezas importantes en Racing. Gabriel Rojas sigue entre algodones por una molestia muscular y será evaluado sobre la hora; si no llega, Ignacio Rodríguez o Facundo Mura ocuparán su lugar. En ofensiva, Adrián “Maravilla” Martínez volverá al once titular acompañado por Santiago Solari y Tomás Conechny, buscando aprovechar los espacios que deje el conjunto carioca.

La formación de Racing

Ficha del partido: