"Faltan comida y agua caliente": el dramático comunicado del plantel de San Lorenzo

"Falta comida y agua caliente": el dramático comunicado del plantel de San Lorenzo

El plantel de San Lorenzo se expresó en las redes sociales con un contundente comunicado, en el que expusieron el momento crítico que atraviesa el club de Boedo. A través de sus palabras, los futbolistas dejaron en claro distintas cuestiones que hoy golpean al "Ciclón" tales como la falta de agua caliente y de comida, lo cual sin dudas llama la atención.

Por supuesto, el escrito no tardó en trascender en el mundo "Azulgrana" en la previa de un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, con la clasificación a los playoffs asegurada y con la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores o a la Sudamericana del 2026. Después del empate sin goles contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, los comandados por Damián Ayude recibirán a Sarmiento de Junín antes del cruce con rival a definir por la próxima ronda.

El crítico comunicado oficial del plantel de San Lorenzo

Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata sólo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado.

El comunicado del plantel de San Lorenzo

La frase de Damián Ayude que evidencia la crisis en San Lorenzo

El DT del "Ciclón" también se expresó al respecto hace unos días después del empate contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En su diálogo con un plateísta, el entrenador esbozó que hace tres meses que no cobra mientras volvía a la zona de vestuarios. Sus dichos no pasaron para nada inadvertidos y ahora el plantel rompió el silencio sobre esta preocupante cuestión.

