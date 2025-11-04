Está en Neuquén, juega en fútbol argentino y lo impulsó el sindicato del petróleo: la historia de este club del ascenso

Queda en Neuquén, juega en el Federal A y lo impulsó el sindicato del petróleo

Un famoso club de Neuquén que es parte del Federal A del fútbol argentino tiene una historia por demás interesante que abarca tanto sus pocos años como también sus títulos conseguidos y su sueño de llegar aún más alto. Se trata de Deportivo Rincón, que nació como una escuelita y hasta hace pocos días competía en la mencionada división del ascenso de nuestro país. Su fundación fue en 2012, pero desde antes no deja de dar pasos gigantes.

El "León de la Patagonia", como se conoce al conjunto de Rincón de los Sauces, surgió después de que los delegados afiliados al Sindicato de Petróleo y Gas tomen la decisión de darle un lugar a los más jóvenes para que practiquen deporte y salgan de la calle. Sin dudas tuvo efecto, ya que con el paso del tiempo aumentó el número de chicos que se unieron y esto derivó en un rápido crecimiento institucional, en ganarse su puesto en torneos y así desembarcar en la categoría en la que hoy compiten. Sin embargo, hay mucho más detrás de este equipo que causó sensación desde el primer momento.

La historia de Deportivo Rincón

El sitio fue el Sindicato de Petroleros Privados, donde un grupo de 30 alumnos fueron los primeros en entrenarse para luego disputar partidos fines de semana por medio a lo largo del suelo neuquino. Con el correr de los años cada vez fueron más mientras la entidad se encargaba de los gastos para viajes con el fin de jugar torneos tales como la Copa Neuquén (campeón en 6 oportunidades) y la Liga Lifune -Liga de Fútbol de Neuquén- (la ganó 5 veces). De todos ellos fueron los mejores en reiteradas ocasiones y el objetivo principal hoy es llegar a la máxima categoría. Hoy ejerce la localía en el Estadio Elías Moisés Gómez que tiene capacidad para 400 espectadores, tiene sólo 13 años de historia y su presidente es Aníbal Villalba.

El estadio donde Deportivo Rincón juega como local

Uno de los primeros certámenes de los que participaron fue el Mundialito de la ciudad de General Roca en 2008 consiguiendo resultados que los impulsaron a seguir adelante. Un año más tarde dos de sus categorías se consagraron campeonas y esto atrajo aún más jóvenes que se sumaron a las distintas divisiones. En 2011 se armó el equipo de Reserva y el de Primera para jugar en la Liga del Norte Neuquino para un año después fundarse oficialmente y tener el nombre que hoy lleva. En 2013 y 2014 levantaron el trofeo del Federal C, pero recién en 2016 fueron invitados a formar parte del Federal B. Con la posterior reestructuración, desde 2019 en adelante fue parte del Torneo Regional Amateur y recién en febrero del año 2024 subió al Federal A donde se mantiene hoy en día de la mano de su DT, Marco González.

El presente de Deportivo Rincón en el Federal A

En su segunda temporada en la división del ascenso del fútbol argentino, el "León de la Patagonia" alcanzó la tercera etapa de la reválida pero se despidió del certamen tras perder contra 9 de Julio de Rafaela, Santa Fe después de caer como visitantes por 2 a 1 y luego empatar sin goles en la vuelta. Antes, en la temporada regular terminó en el cuarto puesto del Grupo A y en la segunda fase culminó en el mismo lugar avanzando así a la zona de reválida y ganando un lugar en la Copa Argentina 2026, la cual también jugó en 2008 perdiendo 2 a 0 con Newell's en primera ronda.