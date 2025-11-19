Un club de Acenso comunicó que cambiará a todo su plantel por la falta de actitud de sus jugadores.

Una extraña situación se dio en las últimas horas en un club del fútbol argentino. San Martín de Burzaco, que milita en la Primera B Metropolitana tras haber luchado décadas por llegar allí, anunció que, para la próxima temporada, el plantel profesional será cambiado prácticamente al 100%, debido a la "falta de actitud" de los jugadores en la parte final de la competencia.

La institución del sur del conurbano bonaerense informó la noticia a través de un contundente comunicado en redes sociales, en el que aclara que “el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada”. En el mensaje, la dirigencia manifiesta que la decisión "fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido", que privó al club alcanzar el objetivo de clasificar al reducido.

¿Por qué San Martín de Burzaco cambiará a su plantel?

En la última fecha del torneo de la Pirmeba B, el equipo de Burzaco se clasificaría al reducido en caso conseguir una victoria frente a Deportivo Merlo. al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional. Después de que Ezequiel Navarro Montoya (hijo del Mono) le atajara un penal a Rodrigo Cao, San Martín, se puso en ventaja gracias al gol de Ariel Siliman a los 30 minutos y se fue al descanso con ese resultado.

Sin embargo, en la segunda parte el trámite fue una antítesis de lo ocurrido en el primer tiempo. A los 59, Nadir Zeineddin empató el juego, Facundo Aguerlo dio vuelta a los 68 y Rodrigo Cao a lo liquidó a los 92, dejando sin chances a Burzaco y dándole la chance a los de Merlo de salvarse del descenso.

En el ascenso surgieron versiones que los jugadores de San Martín "bajaron los brazos" en la segunda parte y, también, que algunos dirigentes le habrían enviado un mensaje al plantel que se dejaran dar vuelta el partido para no ascender, ya que eso evitaría un déficit en las arcas del club por los gastos que impone jugar en otra categoría.

Según reveló Infobae, un futbolista de San Martín fue consultado por estas versiones y negó la situación, así como también dejó expuesta su sorpresa por la decisión de la dirigencia de limpiar a varios jugadores del plantel

El comunicado oficial de San Martín de Burzaco

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura – situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente.