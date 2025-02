Escándalo en en Godoy Cruz - Talleres: le abrieron la cabeza al juez de línea y se suspendió

Suspendido Godoy Cruz - Talleres por una agresión a uno de los líneas.

Godoy Cruz y Talleres fue suspendido por la agresión a uno de los asistentes. Un proyectil de abrió la cabeza al juez de línea Diego Martín antes del inicio del complemento y el árbitro Yael Falcón Pérez pidió asistencia médica para su colaborador.

"Esto no es por una lesión, que el cuarto árbitro lo va a reemplazar, esto es por un agresión", sostuvo Falcón Pérez al explicar su decisón de suspender el encuentro que estaba empatado en 0."No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo. Estamos en 2025, no puede pasar esto", agregó.

"Si nosotros no actuamos y hacemos las cosas como corresponde, esto va a seguri pasando", le dijo el árbitro al técnico de Godoy Cruz, Ernesto Pedernera. "Yo sé que no es culpa de lo jugadores de Godoy Cruz y Talleres, es gente incivilizada", añadió Falcón Pérez en su diálogo con el entrenador del "Tomba".

Tras unos minutos de demora, Falcón Pérez le comunicó a los capitanes Federico Rasmussen y Guido Herrera que no se podía seguir con el encuentro disputado en Mendoza."Se decidió de una forma rápida, nos vamos tristes porque el espectáculo no merecía terminar así", indicó Pedernera tras la suspesión del partido.

Diego Martín fue atendido por el cuerpo médico de Godoy Cruz.

Cómo está el juez de línea agredido

Diego Martín se encuentra consciente tras recibir asistencia médica rápidamente y deberá someterse a estudios para descartar cualquier problema más grave, ya que el juez de línea debió sentarse en el terreno de juego producto de un mareo.

El antecendete que compromete a Godoy Cruz

En cuanto al partido, todavía restan por disputarse los 45 minutos finales, pero no se sabe con exactitud cuando se podrá llevar a cabo. El año pasado ocurrió una situación similar entre Godoy Cruz y San Lorenzo y el cotejo, que tuvo inicio en mayo, se terminó por jugar en octubre.