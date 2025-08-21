Escándalo del VAR en Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: el penal anulado en Copa Sudamericana.

El arbitraje fue protagonista de una nueva polémica en la Copa Sudamericana 2025: a instancias del VAR, el chileno Felipe González anuló un claro penal a favor de Godoy Cruz en el duelo de vuelta de los octavos de final frente a Atlético Mineiro. A los dos minutos del primer tiempo, el referí sancionó una mano adentro del área de uno de los defensores del 'Galo', aunque revisando las imágenes decidió dar marcha atrás con su cobro al considerar que había impactado primero en él al querer despejar la pelota.

La sanción tomó por sorpresa a los futbolistas del 'Tomba', que perdieron una chance única de ponerse en ventaja en el encuentro que se disputa en el Estadio Feliciano Gambarte y así igualar la serie (cayeron 2 a 1 en su visita a Brasil el pasado jueves). A pesar de haber jugado un gran primer tiempo y tener varias ocasiones claras, el conjunto visitante rompió el marcador apenas comenzado el complemento gracias a un tanto de Natanael y ahora el cuadro mendocino deberá meter dos goles para, al menos, forzar una definición por penales.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Atlético Mineiro?

El partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el chileno Felipe González, quien contará con el apoyo del VAR a cargo de su compatriota Miguel Araos.

Walter Ribonetto tendrá la oportunidad de dirigir por primera vez en el estadio mendocino a nivel internacional después de haber debutado como técnico del Tomba precisamente en el partido de ida disputado en Brasil. El estratega llegó al club tras la salida de Esteban Solari, quien fue cesanteado después de una serie de resultados adversos en el torneo local que evidenciaron las dificultades defensivas del equipo.

El 'Tomba' casi dio el batacazo en Belo Horizonte, pero finalmente cayó 2 a 1 y deberá remontar la serie en condición de local.

El Atlético Mineiro llega con una ventaja mínima pero significativa después de haber conseguido una remontada agónica en Belo Horizonte, cuando logró dar vuelta el marcador en los últimos minutos del encuentro. La experiencia continental del Galo, dirigido por Cuca, será un factor clave para intentar administrar la ventaja obtenida en casa y avanzar a los cuartos de final de la competición.

Formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Andrés Meli, Leandro Quiroz, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi; Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Vítor Hugo, Natanael; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello; Gustavo Scarpa, Rony, Hulk. DT: Cuca.

