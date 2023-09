El ultimátum de Demichelis en River tras la derrota ante Vélez y antes de jugar con Arsenal

Luego de la derrota de River Plate contra Vélez en Liniers por la Copa de la Liga Profesional, Martín Demichelis tomó una decisión contundente con el plantel del "Millonario" antes de enfrentar a Arsenal.

Martín Demichelis tomó una contundente decisión con los futbolistas de River Plate luego de la derrota por 2 a 0 ante Vélez Sarsfield en Liniers. El rendimiento no fue el esperado por el entrenador, por lo que tomó cartas en el asunto antes de enfrentar a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental. Lo positivo es que tendrá dos semanas por delante para recuperarse de la caída en el Amalfitani y volver a la victoria ante su gente.

Con la noticia de que no contará con algunos futbolistas a raíz del parate por la fecha FIFA en la que se jugarán las Eliminatorias, el DT optará por hacer nuevas modificaciones. Sin un equipo fijo para la Copa de la Liga Profesional en la que ya perdió dos partidos y ganó uno, "Micho" se vio obligado a cambiar varios aspectos. Es por esto que algunos históricos tienen la chance de volver a estar desde el arranque y los refuerzos pueden sumar minutos en cancha.

Sebastián Boselli se perfila para, al menos, estar entre los convocados del entrenador para el cruce contra el conjunto del Viaducto. El uruguayo campeón del mundo juvenil por el que el "Millonario" esperó varias semanas tiene serias posibilidades de jugar. Claro que todo dependerá de la decisión que tome Demichelis y de cómo lo vea en los días previos al mencionado encuentro por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien cuando se midan ante Arsenal ya contará con Franco Armani, Nicolás De La Cruz y Salomón Rondón (convocados a sus respectivas selecciones), no los tendrá para entrenar en River Camp. Quien hoy está en duda es Santiago Simón, que jugó como lateral derecho, tuvo una floja noche contra el "Fortín" y está junto a Pablo Solari en la Sub 23. En caso de que salga del 11 titular, todo indica que Milton Casco se quedará otra vez con el puesto. La primera prueba será ante la Universidad Católica de Chile, donde los de "Micho" jugarán un amistoso que servirá para definir cambios en algunos sectores del campo de juego.

El feroz descargo de Demichelis contra los jugadores de River

Martín Demichelis fue durísimo con los jugadores de River después de la derrota frente a Vélez por 2-0 en Liniers. El entrenador de 42 años protagonizó un fuerte descargo en la conferencia de prensa posterior al partido, en la sala del estadio José Amalfitani. El director técnico reconoció que está "muy preocupado" por la baja en el rendimiento de su equipo luego del título en la Liga. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, se viene el "parate" por la doble fecha FIFA.

Consultado al respecto del pálido rendimiento de su equipo contra Vélez, "Micho" reconoció que el "Millonario" fue un conjunto "totalmente desconocido" y profundizó: "Fue uno de nuestros peores partidos desde que me tocó asumir. Estoy preocupado". Además, disparó que "en una institución como esta no se puede no tener ganas, quédense tranquilos que no es algo que esté pasando".