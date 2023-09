El feroz descargo de Demichelis contra los jugadores de River: "No se puede"

El fuerte descargo de Martín Demichelis tras la derrota de River frente a Vélez por la Copa de la Liga Profesional 2023. El DT apuntó contra sus propios futbolistas.

Martín Demichelis fue durísimo con sus propios jugadores de River después de la derrota frente a Vélez por 2-0 en Liniers. El entrenador de 42 años protagonizó un fuerte descargo en la conferencia de prensa posterior al partido, en la sala del estadio José Amalfitani.

Luego de la segunda caída en tres fechas de la Copa de la Liga Profesional 2023, el director técnico reconoció que está "muy preocupado" por la baja en el rendimiento de su equipo luego del título en la Liga. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, ahora se viene el "parate" de dos semanas en este torneo por la doble fecha FIFA.

La fuerte autocrítica de Demichelis tras Vélez vs. River: "Desconocido"

Consultado al respecto del pálido rendimiento de su equipo contra Vélez, "Micho" reconoció que el "Millonario" fue un conjunto "totalmente desconocido" y profundizó: "Fue uno de nuestros peores partidos desde que me tocó asumir. Estoy preocupado". Además, disparó que "en una institución como esta no se puede no tener ganas, quédense tranquilos que no es algo que esté pasando".

Al respecto del mediocre nivel de algunas de sus figuras que fueron titulares, Demichelis aseguró que "cuando uno pierde, siempre parece que la figura está en el banco de los suplentes... y no puede ser así". De hecho, remarcó que "hoy jugaron Pablo Solari y Facundo Colidio, que venían teniendo buenos ingresos y se entrenaron muy bien en la semana, pero no tuvieron una gran noche, como el equipo".

River cayó contra Vélez en Liniers en una noche floja.

"Intentaremos encontrar soluciones. Seguramente hay un combo, el cual, como primer responsable, tendré que investigar y dar con la tecla para que River vuelva a ser el River que vimos en gran parte de estos últimos meses", insistió el DT del elenco de Núñez. "Me preocupa e investigaré por dónde podemos solucionarlo lo antes posible. Me preocupa el funcionamiento del equipo, que hoy no se vio", amplió el cordobés.

Acerca de los resultados negativos fuera del Monumental, el entrenador admitió: "No es el primer partido que no somos nosotros de visitantes. Seguramente sea algo que va de la mano. Hicimos el peor primer tiempo desde que estoy en la institución". "Consideré que a partir de ahí solo podíamos mejorar, lo hicimos cuando Vélez ya estaba 2-0, se replegaba un poco más y pudimos ser dominantes desde la posesión. Pero hay mucho para analizar y corregir", remató el ex defensor de la Selección Argentina.

La mala racha de River después de ser campeón de la Liga Profesional 2023