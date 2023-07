El refuerzo que Demichelis quiere para River rompió el silencio: "No puedo"

Un futbolista que está en los planes de Martín Demichelis para sumarlo como refuerzo en River Plate rompió el silencio con una frase que llamó la atención.

Uno de los refuerzos que Martín Demichelis pidió para River Plate rompió el silencio y dejó en claro su postura con respecto a su posible llegada al "Millonario". Mientras tanto, en Núñez se preparan para el duelo ante Estudiantes de La Plata en el que pueden ser campeones y una vez consumado esto se encargarán de las incorporaciones. Claro que, el que no perdió el tiempo y habló fue el propio futbolista que está en la mira de los dirigentes.

El central uruguayo Sebastián Boselli suena cada vez más fuerte en las paredes del Estadio Monumental, pero en las últimas horas se refirió al interés de la "Banda" por él y no se guardó nada. Luego de consagrarse campeón del mundo a nivel Sub 20 con su Seleccionado en nuestro país, el joven zaguero despertó la atención de muchos y "Micho" posó sus ojos en él. Por supuesto, todo dependerá del arreglo al que lleguen entre River y Defensor Sporting en las próximas semanas.

"Tengo que jugar un partido importante con el club del que soy hincha. No puedo distraerme con River", reveló Boselli en diálogo con el medio uruguayo Sport 890 y aclaró cuáles son sus intenciones de cara al futuro inmediato. Lejos de decir que está cerca del "Millonario", el defensor soltó: "Me río por lo que sale de mí en Argentina, cosas que no puedo creer. Le digo a mi padre que no me diga nada hasta que no haya algo concreto".

Mientras tanto, desde la dirigencia están enfocados en Facundo Colidio, quien ya se negó a jugar en Boca Juniors y está a sólo un paso. El joven que la rompió en Tigre todavía pertenece al Inter de Italia y todo quedó en manos de los de Núñez para hacer una oferta que convenza a la mencionada institución. De concretarse, será uno de los primeros refuerzos de Martín Demichelis en este mercado de pases que se sumaría a Ramiro Funes Mori, quien aún no firmó.

