El Pollo Vignolo reveló que Gallardo le saca el refuerzo a otro grande: "River se lo sopla"

"El Pollo" Vignolo reveló que Marcelo Gallardo le quitará el refuerzo a otro club grande en el mercado de pases del fútbol argentino. "River se lo sopla", advirtieron en el programa de televisión de ESPN.

Arde el mercado de pases en el fútbol argentino, con River como uno de los grandes protagonistas. De acuerdo con Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN, Marcelo Gallardo llamó a un jugador que estaba cerca de ser el refuerzo de otro club grande y lo habría convencido para irse al "Millonario".

La información del conductor de F90 durante el arranque del programa del lunes 20 de junio de 2022 llamó la atención de sus compañeros y generó un debate por varios minutos. Lo cierto es que la entidad de Núñez está a punto de llevarse a uno de los futbolistas más requeridos del medio local.

La revelación del Pollo Vignolo sobre el mercado de pases: "River le sopla a Aliendro a Independiente"

El sorpresivo dato del relator de ESPN tiene que ver con Rodrigo Aliendro, el mediocampista de 31 años de Colón. Pese a que el futbolista ya tenía un preacuerdo con "El Rojo" hace dos semanas, un llamado de Gallardo al protagonista podría inclinar la balanza en favor de "La Banda". Aunque el convenio del volante con "El Sabalero" estará vigente hasta el próximo 30 de junio y desde Santa Fe le ofrecieron renovarlo, su intención es "cambiar de aire" a esta altura de su carrera.

"Me dicen que River le sopla a Aliendro a Independiente, que Independiente no le contesta porque lo tiene arreglado con River y que hubo un llamado directo al jugador", arrancó Vignolo al respecto. Al instante, Diego "El Chavo" Fucks aportó lo suyo y comunicó que "hubo un llamado de Gallardo que generó casi una ruptura entre Aliendro y su representante Daniel Bolotnicoff", que es el mismo que el de Juan Román Riquelme.

Además, Fucks señaló que "Aliendro quedó seducido por el llamado de Gallardo y Bolotnicoff ya tiene arreglado con Independiente, que mañana tiene que depositar un dinero en la cuenta del jugador". Por su lado, en el pase con el ciclo F12 que comanda Mariano Closs, el panelista Esteban Edul acotó que "el dinero que Independiente le iba a dar (al futbolista) era de un grupo inversor, que decidió no aportar porque Independiente les pidió condiciones que ellos no están dispuestos a brindar".

River le podría "soplar" a Aliendro a Independiente en el mercado de pases.

Si Aliendro es refuerzo de River, Domínguez se va de Independiente

Edul fue más allá aún y advirtió que "esto desencadenaría la salida de Eduardo Domínguez", el técnico del conjunto de Avellaneda. "Te voy a agregar algo: esto desencadenaría la salida de Domínguez y la de (Daniel) Montenegro", amplió "El Chavo" en referencia al manager del "Rey de Copas".

"El Pollo" Vignolo retomó la palabra, afirmó que "Domínguez cree que Montenegro está tratando de reflotarlo e Independiente confía en que esto no es oficial". Igualmente, el presentador insistió con que "Gallardo lo llamó y Aliendro tendría decidido ir a River". "Domínguez les manifestó a los dirigentes y a Montenegro: ´Miren, si no llegan los refuerzos, yo hasta acá llegué´", reiteró.

Por último, Renato Della Paolera, el periodista que cubre la actualidad del "Rojo" para ESPN, irrumpió y dio más detalles aún: "Acá hay un tema que sacó a Domínguez, que es que River apareció en la última semana y Aliendro está cerrado con Independiente hace tres". Además, resaltó que "si Independiente le hubiera dado el dinero a Aliendro que tenían acordado, no hubiese aparecido River, esa es la bronca que tienen Domínguez y ´El Rolfi´ Montenegro". "Domínguez fue muy claro: ´Si al final del mercado de pases (el 7 de julio) no están los refuerzos, yo me voy´. Perder a Aliendro va a ser determinante", concluyó Renato.