El insólito problema de Estudiantes por el atraso del pago de Foster Gillett

Estudiantes de La Plata volvió a tener un problema en el armado del equipo y, esta vez, con una situación en la que directamente está involucrado el empresario estadounidense Foster Gillett. El equipo que dirige Eduardo Domínguez no puede alinear a uno de los jugadores que compró con el dinero del empresario porque, justamente, el equipo todavìa no cobró el dinero. Se trata de Ezequiel Piovi, el jugador de la Liga de Quito.

Eduardo Domínguez dejó fuera de la formación inicial y, además, de la lista de concentrados a Ezequiel Piovi, quien es exjugador de la Liga de Quito. La razón por la que se dio esta decisión es porque la dirigencia del Pincha todavía no pudo pagar el importe de la Liga de Quito. El motivio tiene que ver con que todavía no recibió el dinero y, además, no se hizo efectivo el préstmode 10 millones de dólares por la cual el club iba a cerrar la operación con el elenco de Ecuador.

Por todas estas razones, Domínguez tomó la decisión de no convocarlo, porque además no tiene permitido a través de la Liga de Quito, quien tomó la decisión de no abrir el paso a esta posibilidad. Es decir, el jugador de la Liga de Quito, por el momento, no va a jugar porque el dinero no llegó de la manera correspondiente. Estudiantes de la Plata no es el único club que tiene complicaciones con el estadounidense, ya que River y Vélez también tienen problemas para cobrar el dinero que le había prometido el magnate. De hecho, Rodrigo Villagra está corriendo solo hace una semana, ya que no entrena con el plantel de River y por el momento no tiene club.

Otro escándalo de Foster Gillett

Según reveló TyC Sports, si bien Villagra ya firmó la cláusula de recisión del contrato con el club de Núñez, los 10 millones de dólares netos de la operación por el momento no ingresaron en la cuenta de River y eso le genera daños colaterales. En primer lugar, los directivos planeaban usar con ese dinero para cerrar a Kevin Castaño como refuerzo en el mercado de pases, el colombiano que llegaría para el mediocampo, y además, comenzar a buscar opciones tras la venta de Pablo Solari a Spartak de Moscú.

Incluso, en el "Millonario" está al tanto de que Gillett hizo lo propio con Vélez en el caso de Valentín Gómez. El central izquierdo, una de las figuras más requeridas en el mercado de pases, firmó la cláusula de contrato por ocho millones y medio de dólares netos y se encuentra en Italia, a la espera de sumarse al Udinese, pero el empresario estidunidense no depositó la plata a la institución del "Fortín" y no puede firmar su vínculo.