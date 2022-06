El delantero surgido en Boca que rechazó a Francescoli y a River

Un importante delantero del fútbol argentino con pasado en las inferiores de Boca Juniors reveló que le dijo a Enzo Francescoli cuando se puso en contacto con él en 2015 para llegar a River Plate.

Un experimentado delantero y goleador con pasado en las inferiores de Boca Juniors reveló que Enzo Francescoli lo llamó para sumarse a River Plate en 2015. Sin embargo, el atacante que es ídolo en otro club del fútbol argentino desestimó la oferta por parte del directivo del "Millonario" y continuó su carrera en el exterior. En la actualidad, el futbolista se desempeña en el ámbito local y es una de las figuras de su equipo.

Hablamos de Mauro Boselli, quien viste la camiseta de Estudiantes de La Plata pero surgió del "Xeneize". El jugador de 37 años, que ganó una Copa Sudamericana con la "Azul y Oro" y dos Libertadores (una con el "Pincha") está muy identificado con estos dos y su arribo a Núñez era más que complicado. Para colmo, ni siquiera estaba en Argentina, ya que lo contactaron mientras estaba en el Club León de México.

Boselli dialogó con TyC Sports luego de marcarle dos goles a Sarmiento de Junín en la tercera fecha de la Liga Profesional y lanzó: "Me llamó Enzo Francescoli para volver a Argentina. En ese momento no lo tenía pensado, yo estaba muy bien en México. Le agradecí el interés pero le comenté que tanto mi idea como la de mi familia era continuar en el exterior, así quedó solamente en el interés de River".

En aquel momento, Marcelo Gallardo cumplía su primer año al frente del equipo y buscaba jerarquía para reforzar al plantel. Y si bien el ídolo hizo su trabajo de ponerse en contacto con el atacante, este último se negó a vestir la "Banda". Además, durante la mencionada entrevista en el canal televisivo, el delantero aseguró: "En Argentina sólo jugaría en Estudiantes". Con estos dichos, quedó incluso descartado su posible regreso a Boca, club que lo vio nacer futbolísticamente.

