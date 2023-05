El Chiqui Tapia se hartó de River y Boca, y la pudrió tras el Superclásico: "No me gusta"

Claudio "Chiqui" Tapia mostró su enojo por el escándalo en el Superclásico y apuntó contra los jugadores de River y Boca. El descargo del presidente de la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia se refirió al polémico escándalo en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors del pasado domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habló desde la gala de los premios Laureus y no dejó dudas con respecto a su opinión sobre lo sucedido en el final del encuentro. Es que el gol de Miguel Borja que sentenció la victoria del "Millonario" pasó a un segundo plano cuando sus compañeros y los rivales discutían fuerte en el centro del campo de juego.

Agustín Palavecino cargó a los defensores "Xeneizes" luego del tanto del delantero colombiano y esto desató la bronca de Sergio "Chiquito" Romero, quien corrió a increparlo. A él se sumaron varios de sus compañeros y el trascendental cotejo disputado en Núñez terminó con varios jugadores expulsados. Si bien Tapia no tuvo la oportunidad de verlo en vivo por su viaje a París, Francia, el mandamás de la AFA analizó lo que sucedió en la fecha n°15 de la Liga Profesional de Fútbol y fue sumamente crítico.

"Estuve viendo algo porque justo estábamos en el avión. No me gusta, me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino", aseguró Claudio "Chiqui" Tapia en diálogo con el periodista Fernando Palomo en ESPN. Sin dudas, las imágenes de lo sucedido en cancha de River dieron vuelta al mundo y el dirigente no se lo perdió. Es que no sólo se vivieron momentos tensos dentro del césped, sino que también este escándalo trajo consigo la palabra de los técnicos, periodistas partidarios y jugadores históricos de cada club.

Los tres expulsados de Boca (Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Ezequiel "Equi" Fernández) dejaron al equipo con ocho jugadores en campo en los últimos instantes del duelo, mientras que el "Millonario" terminó con diez, porque de sus futbolistas que vieron la roja sólo Palavecino se encontraba en el campo. Luego se disputaron dos minutos para completar el Superclásico y los reclamos de Boca continuaron una vez consumada la victoria del conjunto local en un sorpresivo final subido de temperatura.

La picante respuesta de Demichelis a Figal

Después del triunfazo del conjunto que dirige Martín Demichelis frente a Boca, el entrenador de River lanzó una fuerte crítica a uno de los referentes del conjunto "Xeneize". En conferencia de prensa, además de sostener que le preocupan "las formas" se puso contento por como lo trató Nicolás Figal al equipo.

Con respecto a su contrincante, el técnico de River habló del jugador del elenco visitante, Nicolás Figal, que en la semana había dicho que Boca iba a ir "al gallinero". En ese sentido, "Micho" se mostró contento porque "no fue una chicana sino respeto. No dijo que venían a ganar al 'gallinero', uno de los mejores estadios del mundo, sino que lo que dijo fue que venían a hacer un buen partido, y así lo interpreto".