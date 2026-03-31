Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Detuvieron al papá de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple.

El papá de Enzo Pérez, ídolo de River Plate y actualmente en Argentinos Juniors, fue detenido por presunto abuso sexual simple en Maipú, Mendoza. Una nena de doce años, hija de su actual pareja, acusó a Carlos Francisco Pérez Herrera de querer besarla en el domicilio que comparten y de realizarle un comentario sugestivo de índole sexual, según comunicó el portal deportivo Doble Amarilla.

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Maipú. El fiscal de turno dispuso la aprehensión preventiva del hombre hasta que la progenitora radique la denuncia en horas de la mañana de este martes 31 de marzo del 2026. La investigación avanzará próximamente con la recolección de testimonios y peritajes correspondientes, que deberá definir la situación procesal en las próximas horas.

El testimonio de la nena de 12 años, en el que acusó al papá de Enzo Pérez de abusarla sexualmente

Según el relato de la menor, el sábado 28 de marzo por la noche, estaban los tres en el comedor de la casa ubicada en la calle Montecaseros de Maipú. Cuando la mujer fue a buscar un cargador de teléfono a otro lado, el hombre la habría agredido sexualmente.

Siempre según el relato de la menor de edad, Pérez le habría querido dar un beso en la boca y luego le presguntó en voz baja “cuándo iban a poder estar juntos”. "Le corrí la cara y me fui del comedor...", puntualizó la joven.

La comisaría número 10 de Maipú, Mendoza.

Qué se considera abuso sexual en Argentina según la ley y cómo denunciarlo

Se trata de cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, realizado por una persona sobre otra, que vulnera la integridad física o psíquica. Puede incluir tocamientos, penetración, exhibicionismo o cualquier forma de coacción sexual. Las denuncias pueden realizarse a través de diversos canales telefónicos y organismos especializados:

Líneas de Denuncia y Asistencia:

Línea 144: Asistencia, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género y sexual. Es gratuita, anónima y atiende las 24 horas.

Asistencia, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género y sexual. Es gratuita, anónima y atiende las 24 horas. Línea 137: Asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual.

Asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual. Línea 102: Servicio gratuito y confidencial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, fundamental en casos de abuso infantil.

Servicio gratuito y confidencial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, fundamental en casos de abuso infantil. Línea 145: Para denunciar trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado.

Para denunciar trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado. Oficina de Violencia Doméstica (OVD): (011) 4370-5800, funciona las 24 horas.

¿Cómo realizar la denuncia?

Llamar a los números de emergencia: Las líneas 144, 137 o 102 brindan orientación inicial. Acudir a una Comisaría: Se puede realizar la denuncia en cualquier comisaría de la mujer o comisaría local. Fiscalías o Juzgados: La denuncia se puede presentar en la fiscalía de turno o en los Centros de Acceso a la Justicia. Si la víctima es menor: Se debe realizar la denuncia ante el Ministerio Público Tutelar o el servicio local de promoción y protección de derechos.

Consideraciones importantes: