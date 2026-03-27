De qué cuadro es Diego "El Cholo" Simeone: por quién hincha el DT

Desde sus inicios como jugador hasta su consolidación como director técnico, el Cholo Simeone construyó una trayectoria ligada a la exigencia y la competencia

El nombre de Cholo Simeone está íntimamente asociado al fútbol argentino e internacional, tanto por su trayectoria como jugador como por su consolidación como entrenador. Sin embargo, más allá de su carrera profesional, una de las preguntas que más interés genera gira en torno a su identidad como hincha.

El vínculo del Cholo Simeone con el fútbol desde sus inicios

La historia de Cholo Simeone dentro del fútbol se construyó a lo largo de décadas, primero como mediocampista y luego como director técnico. Su carrera incluyó pasos por clubes de renombre y participaciones destacadas en la selección argentina, lo que lo posicionó como una figura influyente dentro del deporte.

Ese recorrido también tuvo continuidad en el ámbito familiar. Sus hijos Giovanni, Giuliano y Gianluca siguieron el mismo camino profesional, desarrollando sus propias carreras como futbolistas. A pesar de compartir la misma pasión, cada uno fue construyendo su identidad dentro del mundo del fútbol.

En este contexto, surge un aspecto que no siempre coincide entre ellos: el club por el que sienten afinidad como hinchas.

De qué cuadro es el Cholo Simeone

La respuesta sobre el club del cual es hincha Cholo Simeone aparece ligada a una historia personal y profesional. El entrenador mantiene una identificación clara con Racing Club, institución que ocupa un lugar especial en su trayectoria.

Su vínculo con ese equipo no es circunstancial. Allí decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional, marcando el cierre de una carrera extensa. Además, fue en ese mismo club donde comenzó su recorrido como entrenador, dando los primeros pasos en una nueva etapa dentro del fútbol.

Esa doble conexión, tanto como jugador como director técnico, consolidó una relación profunda que trasciende lo profesional y se proyecta también en el plano emocional.

La influencia de Racing en su familia

La identidad futbolera de Simeone está asociada a Racing Club, una institución que ocupa un lugar especial en su historia personal y profesional

El vínculo de Cholo Simeone con Racing no solo forma parte de su historia personal, sino que también se refleja en su entorno familiar. Giovanni Simeone, su hijo mayor, comparte esa identificación con el club.

Este punto marca una coincidencia dentro de la familia, aunque no necesariamente se replica en todos los integrantes. La diversidad de trayectorias y experiencias dentro del fútbol también se traduce en distintas afinidades.

Aun así, el peso simbólico de Racing dentro de la vida del entrenador resulta evidente, tanto por los momentos vividos en la institución como por el impacto que tuvo en su desarrollo profesional.

El legado del Cholo Simeone dentro y fuera de la cancha

Más allá del club del cual es hincha, la figura de Cholo Simeone se destaca por su influencia en el fútbol contemporáneo. Su estilo como entrenador, caracterizado por la intensidad y la disciplina táctica, dejó una marca reconocible en cada equipo que dirigió.

Su recorrido refleja una conexión constante con el deporte, desde sus inicios como jugador hasta su consolidación en el ámbito técnico. En ese camino, los clubes por los que pasó dejaron huellas, pero algunos lograron un significado especial.

En definitiva, la relación entre Cholo Simeone y Racing se explica tanto por su historia profesional como por un vínculo emocional que se mantiene vigente, incluso con el paso del tiempo.