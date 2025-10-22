Cuándo sale el Football Manager 26 y cómo participar de la beta desde Argentina

Los fanáticos del simulador de gestión futbolística más popular del mundo están a punto de vivir el regreso más esperado de la saga. El Football Manager 26 será publicado en los próximos días, marcando el retorno de la franquicia tras la cancelación de la edición 2025.

El juego promete revolucionar la experiencia con un nuevo motor gráfico y múltiples novedades que transformarán la forma de gestionar equipos. Esta nueva entrega representa un antes y un después en la historia de la serie desarrollada por Sports Interactive.

¿Cuándo sale el Football Manager 26 y cuándo es la beta?

El 4 de noviembre de 2025 será la fecha de lanzamiento oficial del Football Manager 2026. La nueva edición estará disponible simultáneamente en múltiples plataformas. Los jugadores podrán disfrutar del título en PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Xbox One desde el primer día. La versión para dispositivos móviles llegará exclusivamente a través de Netflix Games para iOS y Android. Los usuarios de Nintendo Switch deberán esperar hasta el 4 de diciembre para acceder a la versión Touch del simulador.

La versión beta de acceso temprano está pautada para estar disponible este jueves 23 de octubre de 2025. Este acceso anticipado permitirá a quienes hayan reservado el juego comenzar sus carreras antes del lanzamiento oficial. El progreso realizado durante la beta se transferirá automáticamente a la versión final cuando el juego se actualice el 4 de noviembre. La beta funcionará como una versión completa del juego, aunque puede tener algunas limitaciones menores en funcionalidades específicas como los editores.

El juego marca el debut de la saga en el motor Unity, lo que representa un salto técnico significativo en términos visuales y de animaciones. Los partidos se verán más realistas gracias a la captura de movimiento volumétrica de encuentros reales. La interfaz de usuario fue completamente rediseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva tanto para jugadores nuevos como veteranos. El fútbol femenino hace su ingreso por primera vez en la franquicia con competiciones oficiales y bases de datos auténticas.

El precio del juego es de 59.99 dólares o 53.99 euros con un descuento del 10% para quienes lo reserven antes del lanzamiento. Quiénes lo adquieran a través de los distribuidores autorizados obtendrán acceso anticipado a la beta de manera automática. En Argentina, los jugadores pueden adquirir el título a través de Steam, Epic Games Store o la Microsoft Store. Estas plataformas ofrecen la opción de pagar en pesos argentinos mediante tarjetas de crédito, débito o métodos de pago locales. Diversas tiendas digitales de claves también comercializan el juego con descuentos que pueden variar entre el 20% y el 40% respecto al precio oficial. La versión para Netflix Games también estará incluida en la suscripción del servicio de streaming. Las preventas están disponibles en las principales plataformas digitales y ofrecen la ventaja de comenzar a jugar antes que el resto de los usuarios.

La nueva edición incluye un acuerdo histórico con FIFA que integra competiciones oficiales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Mundial de Clubes. El sistema de gestión de selecciones nacionales llegará mediante una actualización de contenido programada para antes de la Copa del Mundo. La Premier League contará con licencia completa, incluyendo equipaciones, escudos y fotografías oficiales de los 20 equipos. El juego también incorpora TransferRoom, la plataforma que utilizan los clubes profesionales en la vida real para gestionar traspasos y fichajes de manera más eficiente.

Mas allá de las modificaciones y los cambios, el juego ofrece un nuevo motor gráfico que dará una nueva experiencia a ver los partidos de tu equipo. Y por otro lado, mantiene aquello que ha hecho a esta franquicia un éxito entre el público futbolero: una enorme base de datos actualizada de todos los países, incluyendo la liga argentina de manera jugable, y un motor de simulación avanzado que permite una experiencia hiper realista de la gestión en el día a día de un equipo de fútbol.

Fechas clave y requisitos del sistema para el Football Manager 26

Fechas importantes:

Beta (Acceso Anticipado): 23 de octubre de 2025

Lanzamiento oficial: 4 de noviembre de 2025

Lanzamiento Nintendo Switch: 4 de diciembre de 2025

Requisitos mínimos en PC:

Sistema Operativo: Windows 10 (actualización 22H2) o Windows 11 (actualización 23H2)

Procesador: Intel Core i3-530 o AMD FX-4100 (escritorio) / Intel Core i3-330M o AMD A6-5200 (portátil)

Memoria RAM: 4 GB

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 380 o Intel HD 530 (escritorio) / NVIDIA GeForce GTX 960M o AMD Radeon R9 M375 (portátil)

VRAM: 512 MB

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Requisitos adicionales: Procesador y sistema operativo de 64 bits

Requisitos recomendados en PC: