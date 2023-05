Copetti rompió el silencio y reveló por qué no pateó el penal contra River en 2022: "Nada de malo"

Enzo Copetti rompió el silencio, recordó el partido de Racing contra River que definió la Liga Profesional del 2022 y reveló el motivo por el cuál no pateó el penal clave en los últimos minutos con el que la "Academia" tenía chance de salir campeón.

Enzo Copetti, exdelantero de Racing, rompió el silencio y contó del motivo por el cuál no pateó el penal contra River Plate en el partido que definió la Liga Profesional de Fútbol del 2022. Franco Armani fue figura al contenerle el remate a Jonatan Galván y el delantero quedó en el ojo de la tormenta por no ejecutarlo él. Tiempo después de aquel hecho que le dio el campeonato a Boca Juniors, el exhombre de la "Academia" todavía lo recuerda y habló sobre el tema en Twitch.

A los 11 del segundo tiempo, el local se puso en ventaja en el Cilindro con gol de Matías Rojas desde los doce pasos y en Avellaneda se ilusionaban con levantar el trofeo. Sin embargo, Miguel Borja empató el encuentro a 10 del final y obligó a los de Fernando Gago a marcar el segundo. Tras una infracción del arquero de la Selección dentro del área, Copetti tuvo la chance de convertir, se la dejó al compañero que luego erró y varios meses más tarde reveló la verdadera razón por lo que tomó esta decisión.

"Ya estaba cansado, como no me sentía confiado decidí decirle a otros chicos si querían patear. No tiene nada de malo decir que no estás confiado. Cada uno tiene su punto de vista para ver las cosas, yo fui profesional en tomar esa decisión en un momento de adrenalina. Decidí que patee uno que estaba mejor que yo. Hice todo para que Racing quede en lo más alto, jugué con molestias y me la he bancado siempre", sostuvo sobre aquel momento en el que perdió la chance de darle el torneo a su equipo.

Con respecto al primer penal que pateó Rojas y no él, Copetti lanzó: "Lo estaba por patear yo porque estaba al borde de hacer el gol y me quedé con esa pica de que si yo pateaba lo hacía. Pero no pude patear, Matías era el encargado, si viene convirtiendo y no lo dejás patear... son decisiones". Para colmo, cuando el encuentro estaba 1 a 1 y Galván erró el suyo, Borja convirtió el segundo para River y Marcelo Gallardo se despidió de la "Banda" con un triunfo en el clásico.

El picante cruce del Lolo Miranda, de Racing, con un hincha de Independiente

Leonel "Lolo" Miranda, hoy en Racing, tuvo un caliente cruce con un hincha de Independiente en las redes sociales. El mediocampista de 29 años surgió en "El Rojo" y debutó allí en la Primera División en 2013, temporada en la que descendió a la entonces B Nacional. Ello, sumado a que en 2020 llegó a su archirrival histórico, generó un resquemor entre el jugador y algunos fanáticos del "Rey de Copas".

La bronca entre ambas partes se trasladó a Instagram, donde un simpatizante lo atacó duramente. El futbolista, lejos de quedarse callado, reaccionó con furia y protagonizó un picante intercambio con agresiones desde los dos lados. El volante trató de "amargo", "frío" y "pelotudo" al hincha del "Diablo".