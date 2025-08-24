Chau Ramón Díaz: se fue de Olimpia después de siete partidos

El entrenador Ramón Díaz se va de Olimpia de Paraguay después de haberlo dirigido, solamente, cinco semanas. A lo largo de su periplo en el grande de Paraguay, el entrenador riojano estuvo siete partidos sin obtener buenos resultados y, de esta manera, se va del conjunto de la capital paraguaya.

En una conferencia de prensa, apenas terminó el último encuntro ante General Caballero en el que perdió 2-0 en el torneo local. "El fútbol necesita resultados, más estando en un equipo grande (...) los resultados no se dieron", dijo Díaz en una rueda de prensa al anunciar su dimisión después de la derrota de Olimpia frente a General Caballero 2-0 en el torneo local.

De esta manera, Ramón Díaz deja el cuerpo técnico junto a su hijo Emiliano. La dupla llegó el 17 de julio bajo la búsqueda de mejorar el desempeño del equipo que quedó afuera en la fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, tuvo un mal inicio en el torneo Clausura y decidió irse del club para que no sea peor.

Olimpia, el único club paraguayo con trofeos internacionales, ganó dos partidos, empató dos y perdió tres durante la conducción del dúo argentino, que venía de haber dirigido al Corinthians de Brasil. Díaz, ídolo de River Plate, fue entrenador de clubes en Argentina, México, Arabia Saudita, Egipto y Brasil. En Paraguay estuvo dos años al frente de la selección nacional hasta 2016 y un año en Libertad hasta 2020.

Que dijo Emiliano Díaz

"Primero agradecer al club, a los dirigentes, a toda la gente que trabajó acá, porque la verdad nunca nos sentimos tan cómodos. Sobretodo a nivel dirigencial hemos trabajado muy cómodos, las cosas no se dieron como nosotros queríamos, claramente somos los únicos responsables y decidimos dar un paso al costado ahí con todo el cuerpo técnico", manifestó en conferencia de prensa.

"Nos seguiremos viendo porque todo el mundo sabe que vivo acá, las cosas no se dieron, lamentablemente el fútbol tiene estas cosas, pretendíamos poder dar muchas alegrías al club, pero las cosas no se dieron de la forma como queríamos y simplemente venimos acá para agradecer", agregó.