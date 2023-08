Cavani, en duda para enfrentar a Racing en la Libertadores: qué tiene el delantero uruguayo

El delantero uruguayo Edinson Cavani está en duda para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores a raíz de una inesperada lesión y sufre Jorge Almirón.

El uruguayo Edinson Cavani sufrió una inesperada molestia que complicó los planes de Jorge Almirón para el duelo de Boca Juniors ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El delantero que viene de anotar un gol en la fecha inicial de la Copa de la Liga Profesional en la Bombonera ante Platense, todavía está en duda y el DT tendrá que decidir por utilizarlo o no. Este duelo ante la "Academia" será trascendental para el futuro del "Xeneize" en el torneo continental.

La dolencia que condicionó al "Matador" de cara al partido es una sobrecarga muscular y el entrenador del elenco "Azul y Oro" tomó la decisión de preservarlo en las horas previas al cotejo. De esta forma, Cavani entrenó de manera diferenciada un día antes de medirse ante los dirigidos por Fernando Gago y todo indica que estará en buenas condiciones. Claro que, todo se definirá una vez que el propio estratega comunique los 11 que saldrán al verde césped.

La buena noticia es que algo similar ocurrió en la previa del encuentro de vuelta contra Nacional por los octavos e igualmente el delantero no se lo perdió. Si bien no lo descartaron del posible 11 titular, sí se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y no fue el único afectado en la práctica. Su excompañero en el Manchester United, Marcos Rojo, tampoco entrenó a la par del resto, pero igualmente estaría desde el arranque.

Boca Juniors vs Racing Club por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América: ficha técnica del partido

Torneo: Copa Libertadores 2023, cuartos de final, partido de ida.

Fecha: Miércoles 23 de agosto

Horario: 21:30 (hora argentina)

Estadio: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires

Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)

Transmisión: Fox Sports

Streaming: Star+

Boca no para en el mercado de pases: un club europeo quiere a un defensor

Desde el Viejo Continente apareció la versión de que un equipo italiano se quiere llevar a una de las "nuevas joyas" del conjunto xeneize. Es que, según informaron varios periodistas italianos, hay un elenco del Calcio que quiere si o si a un defensor de Boca. Se trata de la Fiorentina, que recientemente se llevó a Lucas Beltrán, y que en este mercado apunta a un futbolista que es nuevo en el xeneize.

El periodista Marcos Bonocore, por ejemplo, reveló que el "Viola" quiere si o si a Nicolás Valentini, el defensor central que se acomodó en la defensa de la Ribera. El jugador -que puede estar de Stopper o de defensor central- es uno de los futbolistas más regulares del conjunto de Jorge Almirón y, recientemente, ha demostrado que está a la altura luego de haber tenido varios partidos con dificultades. Incluso vale recordar que en uno de los primeros partidos el propio Valentini había sido "víctima" de una reprimenda muy grande por parte del técnico tras un error.