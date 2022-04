Caruso Lombardi explotó tras el manotazo de Gallardo a Herrera: "Cárcel de Ezeiza"

Ricardo Caruso Lombardi habló del manotazo de Marcelo Gallardo a Andrés Herrera en el partido entre River y Atlético Tucumán y dejó en claro su postura.

Ricardo Caruso Lombardi, fiel a su estilo, no tuvo filtro a la hora de opinar de cualquier tema relacionado al fútbol argentino. El entrenador con recordados pasos por varios clubes se refirió al manotazo de Marcelo Gallardo a Andrés Herrera en el empate 1 a 1 entre River y Atlético Tucumán. Además, habló de Claudio "Chiqui" Tapia, la Selección Argentina, Lionel Messi y mucho más.

Sin dudas es un personaje de frases polémicas y esta vez no fue la excepción. El técnico estuvo pendiente del partido del "Millonario" y dio su punto de vista sobre la actitud de su colega con uno de sus dirigidos en pleno partido. En diálogo con el medio Super Deportivo Radio, el actual mánager de Deportivo Español no se guardó nada.

"Si yo tenía esa reacción estoy en Ezeiza, pero en la cárcel de Ezeiza. Olvidate, le tiró el manotazo porque vio que le picaba antes y la impotencia hizo que lo tirara. Es muy simple, no lo tendría que haber hecho pero le nació. Y Gallardo tiene todo perdonado porque tiene una espalda más grande que la del Increíble Hulk", sostuvo Caruso sobre el "Muñeco".

"Yo no dirijo porque no me dejan. Ayer estuve con un equipo y me voltearon hoy a la mañana. Me voltean de la AFA, el presidente. Dos equipos de la A (dos grandes), dos del Nacional B y uno de Primera B me bajaron en 15 minutos. Me voltean porque estoy a favor de los técnicos. A Grondona le hice juicio y se lo gané. Grondona es Heidi al lado de 'Chiqui' Tapia", sentenció el entrenador sobre lo que vive por estar en contra del mandamás de la entidad.

La Selección Argentina y Lionel Messi

"El recambio tuvo mucho que ver, y Scaloni agarró en el momento que había muchos pibes que corren, muerden y meten. El que menos corre es Messi, pero cuando la agarra hace desastre porque tiene aire para atacar. Hoy a Messi lo cuidan, cualquier cosita es foul. A Messi le ponés una barrera de 10 o 12 metros en un tiro libre y tenés medio gol, es más que un penal. Hay que aprovechar tener un monstruo como él y que está rodeado de pibes. Para mí es serio candidato al título", sostuvo.

Caruso Lombardi opinó sobre el cachetazo de Will Smith

Si de peleas que se hicieron virales se habla, uno de los protagonistas más recordados es Caruso Lombardi en el mítico video con Fabián García, ayudante de campo de Leonardo Madelón. De esta forma, como el director técnico suele hablar de diversos temas, se animó a dar su opinión sobre trompada de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los premios Oscars del pasado 27 de marzo.

Tal cual se vio en los videos, después del derechazo que le dio Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia luego del chiste de mal gusto contra la esposa del actor, el comediante no reaccionó y no movió ni siquiera un pelo. En este punto, Caruso Lombardi disparó en charla con Vorterix: "Yo lo corro y me agarro a las trompadas. Como me va a dejar como un pelotudo enfrente de todos. Se la tendría que haber devuelto".