Caruso Lombardi opinó sobre el cachetazo de Will Smith: "Lo corro"

El entrenador de fútbol se divirtió con la situación y opinó de lo que ocurrió en la entrega de los premios Oscars.

Si de peleas que se hicieron virales se habla, uno de los protagonistas más recordados es Caruso Lombardi en el mítico video con Fabián García, ayudante de campo de Leonardo Madelón. De esta forma, como el director técnico suele hablar de diversos temas, se animó a dar su opinión sobre trompada de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los premios Oscars.

Después de lo que significó la trompada de Will Smith a Chris Rock, el entrenador salió a hablar para hacer referencia a cómo vio la feroz trompada del actor de "El Día de la Indepencia" al cómico. Lejos de defender a Will Smith, Caruso Lombardi apuntó todos sus cañones contra el comediante, pero lo más llamativo es que no condenó el chiste, sino su accionar después del golpe.

Tal cual se vio en los videos, después del derechazo que le dio Will Smith a Chris Rock, el comediante no reaccionó y no movió ni siquiera un pelo. En este punto, Caruso Lombardi disparó en charla con Vorterix: "Yo lo corro y me agarro a las trompadas. Como me va a dejar como un pelotudo enfrente de todos. Se la tendría que haber devuelto".

La pelea de Caruso Lombardi con Fabián García

Will Smith trompeó a Chris Rock en los Oscars 2022: "No hablés de mi esposa"

Will Smith no ocultó su enojo en los Oscars 2022 y reaccionó de forma violenta ante un comentario de Chris Rock que no le gustó en lo absoluto. La ceremonia que premia a las mejores producciones de cine del año contó con varios momentos memorables en su edición anual, sin embargo, la actitud del reconocido actor estadounidense fue lo que más conmoción generó en redes sociales.

Todo comenzó cuando Chris Rock subió al escenario para presentar los nominados al galardón, pero antes de cumplir con su trabajo, se percató de la presencia de Will Smith e hizo un chiste sobre su esposa relacionado a la alopecia, la condición que sufre la pareja del actor y que la llevó a raparse por completo la cabeza. Indignado por la actitud de Rock, Smith no dudó en subir al escenario y golpearlo en la cara. "No hables de mis esposa. Sacá su nombre de tu boca", expresó Will a los gritos luego de volver a acomodarse en su lugar. Atónito por lo que le acababa de suceder, Chris Rock aseguró que era un momento "que quedaría en la historia de la televisión".