Boca saludó a Sebastián Villa, en medio de la denuncia de abuso e intento de homicidio

Boca Juniors emitió un insólito saludo al colombiano Sebastián Villa por su cumpleaños, días después de la denuncia por violación e intento de homicidio.

Boca Juniors saludó por su cumpleaños a Sebastián Villa en sus redes sociales luego de la denuncia recibida el pasado viernes 13 de mayo por violación e intento de homicidio. Desde el "Xeneize" hicieron caso omiso a la situación que atraviesa la víctima a la que el colombiano atacó en junio del 2021, pero no dudaron en "festejarle" el día de su natalicio ante los ojos de los internautas.

La publicación trajo consigo incontables comentarios en todas las plataformas por parte de seguidores indignados que no tardaron en mostrar su bronca. Y no es para menos, ya que no es la primera vez que culpan con fundamentos al delantero por violencia de género. En abril de 2020 también lo acusaron, continúa en el equipo dos años después y hoy es clave en el sistema de juego de Sebastián Battaglia. Más allá de esto, los hinchas no se guardaron nada.

"¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", escribieron desde las redes de Boca Juniors y generaron que miles de usuarios se quejen. Desde emojis de un violín (acusándolo de violador), hasta memes del jugador con ropa carcelaria e insultos hacia él, fueron algunos de los mensajes que dejó la gente repudiando la acción de la institución boquense.

Mientras tanto, el abogado de la expareja del futbolista aseguró que tiene elementos que probarían los delitos. "Tenemos elementos que corresponden a lesiones producidas en el rostro de ella y algunas conversaciones producto de la violencia que se ejerció para abusar", manifestó el letrado Roberto Castillo ante la prensa, y agregó que, además, su asistida sufrió "lesiones en la zona de la columna producto de la fuerza ejercida".

La Justicia le negó el pedido de eximición de prisión a Sebastián Villa

La Justicia no aceptó el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa de Sebastián Villa el pasado lunes a última hora tras conocerse la denuncia por abuso sexual e intento de homicidio que presentó su expareja. Quien tomó la determinación fue el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, quien también tiene bajo su jurisdicción la causa anterior que lo tiene como protagonista por violencia de género.

El motivo expresado por las autoridades judiciales fue que no es momento de resolver si se le concede o no ese recurso porque no fue citado a una declaración indagatoria. Además, remarcaron que por ahora no se registró ningún pedido de arresto. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó el pedido de la fiscal Vanesa González para la prohibición de salida del país aunque se le solicitó a Migraciones la información detallada sobre los movimientos del jugador de Boca Juniors.