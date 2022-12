Boca: Hugo Ibarra tomó una drástica decisión con respecto al plantel de cara al 2023

Hugo Ibarra, quien renovó su vínculo con Boca Juniors, tomó una drástica decisión en el plantel del "Xeneize" de cara al año 2023.

Hugo Ibarra tomó una drástica decisión con el plantel de Boca Juniors poco tiempo antes de que se termine el año 2022. El DT renovó su vínculo con la institución luego de ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y ya trabaja pensando en lo que se viene. Por este motivo, y ante el inminente comienzo de una nueva temporada, al entrenador no le tembló el pulso para mover algunas piezas en el equipo que pueden ser claves para el 2023.

Al margen de que todavía no sumó refuerzos, el "Xeneize" sabe que se consagró en el torneo local y que no estuvo lejos en la Copa Argentina. Sin embargo, el objetivo principal no deja de ser la Copa Libertadores de América y, en esta ocasión, buscará nuevamente conseguirlo. La imagen del elenco "Azul y Oro" en el certamen continental de la mano de Sebastián Battaglia no fue la mejor y ahora será el turno del "Negro", que comenzó a mover sus fichas y separó a un importante jugador.

La primera decisión fuerte de Ibarra antes del comienzo de un nuevo año fue descartar del plantel al defensor peruano Carlos Zambrano. Los motivos que tuvo el estratega fueron, al parecer, por la indisciplina del zaguero que tuvo más de un problema hasta con sus propios compañeros. Cabe destacar, que su contrato con el club se extendía hasta el mes de junio, pero ya no hay lugar para él.

De esta manera, el experimentado central dejará Boca tras cuatro temporadas en las que acumuló un total de 62 partidos entre torneos locales e internacionales. Zambrano convirtió dos goles y ganó varios títulos en el "Xeneize". Una Superliga, dos Copas de Liga, una Copa Argentina y la Liga Profesional conseguida poco tiempo antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022, en el que no participó por quedar eliminado en el Repechaje ante Australia.

Mercado de pases en Boca Juniors