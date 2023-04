Batalla rompió el silencio y habló de los cachetazos a los referentes de Boca: "Me conocen"

Augusto Batalla rompió el silencio y se refirió a los cachetazos que les dio a los referentes de Boca Juniors antes del clásico en el Nuevo Gasómetro en el que el "Ciclón" se impuso por 1 a 0.

Augusto Batalla rompió el silencio horas después de los cachetazos a los referentes de Boca Juniors antes del clásico en el Nuevo Gasómetro. El arquero del "Ciclón" habló de ese instante en el que lanzó un manotazo para Darío "Pipa" Benedetto, Sebastián Villa y Nicolás Figal, el único que reaccionó. El video del momento se viralizó al poco tiempo y el portero no dejó dudas a la hora de aclarar todo sobre este tema.

La imagen del exhombre de River Plate golpeando a sus rivales recorrió las redes sociales, sobre todo por el rostro del defensor "Xeneize", que lo miró con algo de bronca. Sin embargo, el propio Batalla advirtió que no hubo ningún conflicto previo entre ambos para que exista un cruce de estas características y lo reveló en diálogo con el ciclo Paren la mano. De hecho, hasta pidió disculpas por lo sucedido en el saludo protocolar y sostuvo que no lo hizo con maldad.

"La verdad que fue de buena onda. Me mandaron el video y vi que Figal medio que se enojó, pero no fue con ninguna mala intención. Ustedes me conocen hace muchos años y no lo hice con ninguna mala intención", soltó el arquero de San Lorenzo acerca de lo hecho con los futbolistas de Boca antes del partido. Además, Batalla agregó en el audio que le envió a Roberto Galati: "Fue solamente el momento. Si alguno se lo tomó a mal pido disculpas, pero fue con buena onda".

Al margen de esto, el "Ciclón" afrontará una seguidilla de encuentros importantes en el que primero se medirá ante Talleres de Córdoba en un duelo trascendental el domingo 16 de abril. Es que ambos son perseguidores de River por la punta de la Liga Profesional y no quieren perderle pisada. Cuatro días después recibirán a Fortaleza en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana; por la fecha 13 del torneo jugarán como locales ante Platense el sábado 22 y siete días más tarde visitarán a Vélez Sársfield.

Los próximos partidos de San Lorenzo de Almagro