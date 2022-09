Autorizan a Rafael Di Zeo y Mauro Martin a ingresar a la Bombonera para el Superclásico

Sobre los dos pesaba el derecho de admisión en los estadios deportivos que había sido dispuesto por el Ministerio de Seguridad en 2017. Ahora habrá que esperar el fallo definitivo que quedará a cargo de un juez penal.

El Superclásico del próximo fin de semana podría contar con la presencia de Rafael Di Zeo y Mauro Martin, ya que el juez Edgardo Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Número 10, dio validez a un recurso de amparo que presentaron ambos para poder ingresar al estadio de Boca Juniors. Bajo esta situación, ahora habrá que esperar el fallo definitivo que quedará a cargo de un juez penal.

Sobre los dos pesaba el derecho de admisión en los estadios deportivos que había sido dispuesto por el Ministerio de Seguridad en 2017. En este punto, también estaba vigente hasta abril de 2023. La situación se había extendido en 2019 y los dos se sumaron a otros 126 barras de Boca que también tenían la entrada prohibida en espectáculos deportivos. Bajo esta situación y después de la decisión Walter Lara Correa, se espera una resolución de un juez penal para, finalmente, determinar si tanto Di Zeo y Mauro Martín tendrán el derecho de admisión como lo estaba dentro del programa Tribuna Segura.

A principios de 2021, Di Zeo había intentado, a través de un hábeas corpus, volver a los estadios pero fue la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcional rechazó el pedido. En aquel momento, la Sala I de la Cámara resolvió si bien no existían medidas citadas por alguna autoridad nacional que justifiquen la restricción de la libertad ambulatoria de Di Zeo, "la acción de hábeas corpus no podrá prosperar". En aquel entonces, el Boletín Oficial indicó que todos ellos se encuentran procesados y con diferentes instancias en causas judiciales, “lo que representa una real y concreta imputación de un hecho delictivo que conlleva la valoración de temerosa y atentatoria contra la tranquilidad que debe primar en un espectáculo público de asistencia masiva”.

Un habitual titular de Boca Juniors se retiró de la práctica de este miércoles, preocupó a Hugo Ibarra y está en duda para el Superclásico ante River Plate. El "Xeneize" se medirá ante el "Millonario" el próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera y aún no se sabe si el futbolista llegará o no en las mejores condiciones. De no jugarlo, el futbolista se sumará a las bajas de Exequiel Zeballos y Sebastián Villa.

Se trata de Marcos Rojo, quien en el entrenamiento matutino sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en el club de La Ribera. De esta manera, el DT tendrá que analizar las distintas posibilidades para reemplazarlo, ya que es un nombre fundamental dentro del plantel que comanda. Igualmente, todo dependerá de lo que determinen los estudios que el zaguero se realizará a raíz de esta dolencia.

La lesión que tiene el experimentado defensor es en el sóleo derecho, una molestia que arrastra hace tiempo. El cuerpo médico de la institución "Xeneize" lo evaluará para ver si finalmente estará ante el rival de toda la vida en La Bombonera. En caso de que no esté al 100% su lugar lo ocuparía Facundo Roncaglia, otro de los hombres con importante recorrido a lo largo de su carrera y que regresó al club en el último mercado de pases.