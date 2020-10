Así forman Boca y Lanús para el debut en la Copa de la Liga

Después de ocho meses, volvió a rodar la pelota en el fútbol argentino. Este sábado, desde las 21.15 hs, Boca hará su debut por la Copa de la Liga Profesional ante Lanús en La Fortaleza. Los equipos de Luis Zubeldía y Miguel Ángel Russo disputarán la primera fecha de la Zona 4 y buscarán sumar de a tres para subirse a lo más alto de la tabla.

Por un lado, el Xeneize, cabeza de serie y campeón de la Superliga Argentina pasada, tiene el título de candidato. Luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Inter de Porto Alegre, tiene un nuevo objetivo en mente. La idea es rotar jugadores y amar un mix de titulares y suplentes.

Si bien Russo no confirmó el equipo, hay una única certeza: debido a la lesión muscular de Esteban Andrada, Agustín Rossi reaparecerá en el arco frente a su ex equipo. En la línea defensiva, Leonardo Jara y Carlos Zambrano podrían ingresar en lugar de Julio Buffarini y Lisandro López. Nicolás Capaldo reemplazaría a Pol Fernández y Wanchope Ábila, por Franco Soldano.

Por el otro lado, el "Granate" viene de vencer por 3-2, en un partidazo, a San Pablo de Brasil por los 16avos de la Copa Sudamericana. A diferencia del DT del campeón, Zubeldía no hará tantos cambios y la idea es pelear en todos los frentes a pesar de disputar la vuelta durante la próxima semana. "Si no me pone contra Boca, lo mato", dijo José "Pepe" Sand durante la semana.

En total, ambos equipos disputaron 137 partidos oficiales en la Primera División del fútbol profesional. Boca sumó 76 victorias, 38 empates y tan sólo 23 derrotas. Además, el Xeneize convirtió 291 goles y recibió 150. Por otro lado, Talleres de Córdoba consiguió una importante victoria en el Mario Alberto Kempes ante Newell's (3-1) y se encuentra como único puntero. Resta saber si alguno podrá alcanzarlo.

Probables formaciones

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Placido, Ousmane N'Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Veras; Pedro De la Vega, José Sand y Franco Orzoco.

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Wanchope Ábila.

Hora: 21.15.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Árbitro: Fernando Rapllini.

Televisa: TNT Sports (Pack Fútbol).